Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yukarı Çobanisa Mahallesi Hamalın Kırı Mevkiinde 43 dönümlük bir alanda, vatandaşların günü birlik pikniklerini yapabilecekleri bir mesire yerini Şehzadeler’e kazandıracakları çalışmaya başladıklarını müjdeledi. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan kiralanan alanın sözleşmesine Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Kemal Can ile birlikte imza atan Başkan Çelik, daha sonra alanda teknik ekipleri ile birlikte inceleme yaptı. Başkan Çelik, çalışmanın yıl içerisinde tamamlanarak hizmete açılacağını belirtti.

Şehzadeler halkına günü birlik piknik yapabilecekleri yeni büyük bir mesire alanı kazandırmak için iki yıl önce çalışmaya başlayan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, gerekli alanı Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan kiralayarak düzenleme çalışmalarına başladıklarını duyurdu.

Önce imzalar atıldı, sonra alanda inceleme yapıldı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberindeki Başkan Yardımcıları Atilla Efendioğlu ve Bilal Demir ile birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Kemal Can’ı ziyaret ederek, Yukarı Çobanisa Mahallesi Hamalın Kırı Mevkiindeki 43 dönümlük alanı Şehzadeler Belediyesi’ne kiralayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Bölge Müdürü Kemal Can’ın yanı sıra Spil Şube Müdürü Halil Ernalçacı, Spil Şube Müdür Yardımcısı Kemal Ekşi ve Milli Parklar Şube Müdürü Fatih Oğuz da hazır bulundu. Sözleşmeye imza atan Başkan Çelik, daha sonra alanda başkan yardımcıları ve teknik ekipleriyle inceleme yaptı.

Mesire alanı 43 dönümlük alanda yer alacak

Şehzadeler ilçesine Hamalın Kırı mevkiinde kazandırılacak yeni mesire alanında teknik ekiplerden bilgi alan Başkan Çelik, "Yaklaşık iki yıl önce Tarım ve Orman Bakanımızı bizzat Ankara’da ziyaret etmiş, bir mesire alanı talebinde bulunmuştuk. İlçemizde her yeri taradık. Günübirlik piknik alanı yapabilecek en uygun yer olarak Hamalın Kırı’nı belirledik ve bakanlığımıza ilettik. Sağ olsun Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli uygun gördü ve gerekli talimatları verdi. Akabinde bakanlığımız tarafından bu alanın imar planı yapıldı. Şehzadeler Belediyesi olarak biz orman mühendisleri ve teknik ekiplerimize vaziyet planını yaptırdık. Proje çalışmalarımız tamamlandı ve bakanlığımız onayladı. Bugün itibariyle de Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğünde imzaladığımız sözleşme ile Şehzadeler Belediyesi’ne 43 dönümlük alan tahsis edildi. Ekiplerimizle alanı inceliyoruz. Hemen çalışmalarımızı başlatıyoruz. İnşallah hummalı bir şekilde çalışarak bu yıl içerisinde Şehzadeler halkının güven ve huzur içerisinde piknik yapabilecekleri yeni büyük bir mesire alanını ilçemize kazandırmış olacağız" dedi.

Mesire yerinde neler olacak

Daha önce ilçeye yeni mesire alanları yaptıklarını, eski yerleri de yenilediklerini hatırlatan Başkan Çelik, "Büyük bir alana ihtiyacımız vardı. İçerisinde sosyal donatılarının da olması gerekiyordu. Bu alanda 250 metrekarelik bir kafeteryamız olacak. Belediyemiz tarafından işletilecek. Yine mescidimiz, bay -bayan lavabolarının, bebek bakım odalarının bulunduğu noktalarımız olacak. Bolca kamelyamız, mangallarımız, bulaşık yıkama noktaları, çeşmelerimiz olacak. Geniş otopark alanıyla Şehzadeler halkına günübirlik piknik hizmeti verecek mesire alanımız tamamen ücretsiz olacak. İlçemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.