Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’in geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği Hamalın Kırı mevkiinde 43 dönümlük bir alanda Şehzadeler ilçesine kazandırılacak yeni piknik alanında hummalı bir çalışma başladı. Başkan Çelik, çalışmaları yerinde inceleyerek, ekiplerden çalışmayla ilgili bilgi aldı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik geçtiğimiz günlerde Yukarı Çobanisa Mahallesi Hamalın Kırı Mevkiinde 43 dönümlük bir alanda, vatandaşların günübirlik pikniklerini yapabilecekleri bir mesire yerini Şehzadeler’e kazandıracakları çalışmanın başladığını müjdelemişti. Başkan Çelik’in açıklamasının ardından bölgede hummalı bir çalışma başlatıldı. Şehzadeler Belediyesi’ne bağlı ekipler, çalışmaları kısa sürede tamamlamak için hemen işe koyuldu. Dozer, kepçe ve kamyonlar alanı düzenlemek için mesaiye başladı. Başkan Çelik beraberindeki Başkan Yardımcısı Haşim Yener Bilir, Park ve Bahçeler Müdürü Erdoğan Yayla ile birlikte alanda incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Tüm ihtiyaca cevap verecek

Başkan Çelik bu yıl içerisinde kullanıma açmayı planladıkları piknik alanında vatandaşların her türlü ihtiyacına cevap verecek düzenlemeyi kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi. Alandaki tesis ve donatıların 645 kişiye hizmet edecek sayıda ve büyüklükte olacağını belirten Başkan Çelik şöyle konuştu:

"Piknik alanımızda 250 metrekare büyüklükte 1 adet kır lokantası, 56 metrekare büyüklüklerde 2 adet tuvalet ve bebek bakım odası, 20 metrekare 1 adet kadın-erkek mescit, 2 adet çocuk oyun grubu, 6 adet yağmur barınağı, 50 adet üstü kapalı ahşap piknik masası, 50 adet ahşap piknik masası, 50 adet ahşap kütük oturma birimi ve ahşap bank, 100 adet mangal birimi, 5 adet ahşap çeşme, 5 adet bulaşık yıkama yeri, 7 adet ikili çöp kovası bulunacak. Alanın iki girişi arasında önerilen 7 metre genişliğindeki yol ile taşıt trafiği alanın batısına yönlendirilmiş ve bu yolun güneyinde ziyaretçi kapasitesinin üzerinde otopark tasarlanmıştır. Otoparkta 105 otomobil parkı, 10 engelli otoparkı, 1 otobüs parkı, 10 motosiklet parkı ve 10 bisiklet parkı ayrılmıştır. İlçemize şimdiden hayırlı olsun."