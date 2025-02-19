Şehzadeler Belediyesi, Ege Mahallesi’nde bulunan çöp evde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Gülşah Durbay, çevre sağlığını korumak adına benzer çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Şehzadeler İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı doğrultusunda, Şehzadeler Belediyesi ekipleri Ege Mahallesi 1304 Sokak’ta bulunan çöp eve yönelik kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Mahalle sakinlerinin sağlığını tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ev, ekiplerin titiz çalışmaları sayesinde kısa sürede temizlenerek, bölge halkının yaşam alanı sağlıklı bir hale getirildi. Çalışma kapsamında, belediye ekipleri çöp ev temizliğinin yanı sıra çevredeki diğer potansiyel kirlilik kaynakları da tespit edilerek, gerekli müdahaleler yapıldı. Belediye yetkilileri, benzer durumlara karşı hassasiyetle hareket ettiklerini belirterek, vatandaşların bu tür olumsuzlukları bildirmeleri halinde gerekli işlemlerin derhal hayata geçirileceğini vurguladı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay temizlik çalışmasının önemine dikkat çekerek, "Mahallelerimizin sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamalarını sağlamak bizim en büyük önceliğimizdir. Bu tür temizlik operasyonları, sadece mevcut kirliliğin giderilmesiyle sınırlı kalmayıp, uzun vadeli çevre politikalarımızın da bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Yurttaşlarımızın destek ve duyarlılığı, bu çalışmaların başarısında büyük rol oynamaktadır" dedi.