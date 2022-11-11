Şehzadeler Belediyesi ile Koruyucu Diş Hekimliği Derneği işbirliğiyle başlatılan Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi ve Taraması Projesinde Şehzadeler’deki 6-10 yaş grubundaki 7 bin 800 öğrencinin diş taraması yapılarak, diş sağlığı eğitimleri verilecek. Projenin ilk uygulaması Şehzadeler Belediyesi Gündüz Bakım Evi ve Kreşi’ndeki 64 öğrenciye eğitim verilerek, minik öğrencilerin diş taramalarının yapılması ile başladı.

Şehzadeler Belediyesi ile Koruyucu Diş Hekimliği Derneği işbirliğiyle başlatılan Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi ve Taraması Projesinde Şehzadeler’deki 6-10 yaş grubundaki 7 bin 800 öğrencinin diş taraması yapılarak, diş sağlığı eğitimleri verilecek. Projenin ilk uygulaması Şehzadeler Belediyesi Gündüz Bakım Evi ve Kreşi’ndeki 64 öğrenciye eğitim verilerek, minik öğrencilerin diş taramalarının yapılması ile başladı.

Şehzadeler Belediyesi, Koruyucu Diş Hekimliği Derneği ile birlikte anlamlı bir iş birliği protokolüne imza attı. İki kurum arasında yapılan protokol ile Şehzadeler’deki 6-10 yaş grubundaki 7 bin 800 öğrencinin diş taraması yapılarak, diş sağlığı eğitimleri verilecek. Projede ilk uygulama ise Şehzadeler Belediyesi Gündüz Bakım Evi ve Kreşi’nde başladı.

Önce eğitim sonra tarama

Koruyucu Diş Hekimliği Derneği Başkanı Diş Hekimi Faruk Tomruk ve asistanı Aleyna Kuruhüseyino Şehzadeler Belediyesi Gündüz Bakım Evi ve Kreşi’nde eğitim gören 64 öğrenciye önce diş sağlığı ile ilgili eğitimler verdi, ardından diş taramalarını gerçekleştirdi. Etkinlikte öğrencilere tarama sonrası yaşlarına uygun diş fırçası ve diş macunu da hediye edildi. Diş taraması yaptığı çocuklara çikolata ikram eden Diş Hekimi Faruk Tomruk, “Çikolatamı az yerim, dişlerimi çok fırçalarım." diyerek, çocuklarda diş fırçalamaya ve diş hekimlerine karşı sempati yaratmaya çalıştı.

Ebeveynlere süt dişi uyarısı

Aileler tarafından süt dişlerinin nasıl olsa değişeceği gerekçesi ile bu yaştaki çocuklarda diş bakımının ihmal edilebildiğine dikkat çeken Diş Hekimi Faruk Tomruk, ebeveynlerdeki bu düşüncenin yanlış olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: “Süt dişlerinin değişeceği için ihmal edildiği fikrindeyiz. Süt dişlerinin ağızda tutulması, bunun için de önceden önlem almak gerekiyor. Özellikle küçük yaşlardaki çocuklarda yaşanan beslenme probleminin dişlerden kaynaklı olduğu fikrindeyiz. Bu yaştaki her çocuğun ailesi tarafından diş doktoruna götürülmesi ve varsa diş sorunlarının tedavi ettirilmesi gerekiyor."

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Koruyucu Diş Hekimliği Derneği ile birlikte başlattıkları projedeki amaçlarının çocuklara ağız ve diş sağlığı eğitimleri vererek, diş hekimleriyle tanıştırmak olduğunu ifade ederek, “Projede ilk başta ağırlık, kırsal mahallelerde yaşayan öğrencilere verilecek. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle de koordineli olarak 800 öğrencimizin tespiti yapıldı. Önce onlara gerekli eğitimler verilecek ve diş taramaları yapılacak. Onların eğitim ve taramaları tamamlandıktan sonra da merkez mahallelerdeki öğrencilere geçilecek. Projemizde 7 bin 800 öğrencimize ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.