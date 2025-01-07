Şehzadeler Belediyesi, 2025 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirerek gündemindeki 16 madde ve 4 önergeyi karara bağladı.

Şehzadeler Belediyesi’nin, 2025 yılı ilk meclis toplantısında 4’ü önerge olmak üzere toplamda 20 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Başkan Gülşah Durbay, toplantının açılışında 2025 yılı için umut ve başarı dileklerinde bulundu.

Toplantının açılışında yaptığı konuşmasında belediyenin 9 ayda hayata geçirdiği ve devam etmekte olan projeleri anlatan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet verdiklerinin altını çizerek “Yeni yılın ilk iş gününde, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte çocuklarımız için inşa ettiğimiz çocuk evimizin açılışını gerçekleştirdik. Söz verdiğimiz gibi ihtiyaç olan her mahallemize çocuk evleri açacağız. Bu evler, çocuklarımızın gelişimi, annelerin iş hayatına katılımı ve ekonomik özgürlükleri açısından büyük önem taşıyor. Şehzadelerimizin çocukları bizim için çok kıymetlidir. İlçemizin önemli sorunlarından biri olan Ulutepe Caddesi’ne yönelik çalışmalara başladık. Sekiz mahalleye hizmet eden ve yaklaşık 33 bin vatandaşımızın kullandığı bu cadde, uzun süredir bakımsız durumdaydı. Araçların, pazar arabalarının ve bebek arabalarının geçmekte zorlandığı bu caddeyi kısa sürede yenileyerek vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Çalışmalara destek veren tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz ay, yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza yönelik evde temizlik hizmetini başlattık. Ekiplerimiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine giderek temizlik yapıyor, ufak tamiratları gerçekleştiriyor ve dualarla ayrılıyor. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, ihtiyaç sahibi her vatandaşımızın yanında olacağız. Bu ay içinde üç farklı noktaya bebek bakım kabinleri yerleştiriyoruz. Böylece bebeğiyle dışarı çıkan vatandaşlarımız, bu kabinlerde bebeklerinin ihtiyaçlarını karşılayarak günlük işlerine devam edebilecek. Projemizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Geçen ay, Kent Konseyimizin son halkası olan Gençlik Meclisi’nin genel kurulunu gerçekleştirdik. İlçemizde artık aktif bir Kent Konseyi ve buna bağlı engelli, gençlik, kadın ve çocuk meclislerimiz bulunuyor. Kent Konseyimizin, sivil toplum ile kamu arasında önemli bir köprü görevi göreceğine inanıyorum. Görev alan vatandaşlarımıza başarılar diliyorum. Kadınlarımızın modern ve konforlu bir ortamda spor yapabilmesi için Maske İkiz Kuleler’in altında bir Kadın Spor Merkezi açıyoruz. Bu merkez, uygun şartlarda spor yapma ve sosyalleşme imkânı sunacak. Projemize destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek’e teşekkür ediyorum” dedi.

“Şehitlerimizi rahmetle anıyorum”

5 Ocak 2017’de terör örgütü üyelerince İzmir Adliyesine yapılan saldırıyı önleyerek şehit düşen Fethi Sekin’i unutmayan Başkan Durbay “Bugün, 5 Ocak 2017’de İzmir Adliyesi’nde kahramanca mücadele ederek şehit düşen polis memurumuz Fethi Sekin’i ve adliye çalışanı Musa Can’ı rahmetle anıyorum. Şayet Fethi Sekin o gün kahramanca mücadele etmeseydi, teröristler büyük bir faciaya yol açabilirdi. Kahramanımız Fethi Sekin daima kalbimizde yaşayacak.10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü şimdiden kutluyorum. Her türlü zorluğa rağmen mesleklerini büyük fedakârlıkla icra eden gazetecilerimize teşekkür ediyorum. Ocak ayı, kaybettiğimiz önemli isimleri anma ayıdır. Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan’ı sevgi, saygı ve minnetle anıyorum” dedi.

Belediye logosunda farklı renklerde kullanılacak

Başkan Durbay’ın açılış konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Toplantı gündem maddeleri arasında yer alan, Şehzadeler Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi, İlhan Varank Kütüphanesi ve Necip Fazıl Kısakürek Toplantı Salonu adının “Şehzadeler Belediyesi Gençlik Evi Mehmet Akif Ersoy Yerleşkesi” olarak değiştirilmesi kabul edilirken, belediye ambleminde farklı renklerin kullanılması yönündeki teklif de kabul edildi.

Denetim Komisyon Üyeleri seçildi

Meclis toplantısında yapılan oylamada 2024 yılı içerisinde görev yapacak olan Denetim Komisyonu üyelikleri için yapılan seçimde Komisyon üyeliklerine, Ahmet Anıl Ceylan, Yiğit Can Özcan, Serkan Turbil, Samet Doğuş ve Umut Erpolat seçildi. Ayrıca, Karaağaçlı Mahallesi’ndeki belediyeye ait ve Kur’an kursu binası olarak kullanılan taşınmazın Manisa Müftülüğü ’ne tahsis süresi 2029 yılına kadar uzatıldı.