Şehzadeler Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında yapıldı. 13 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda Başkan Çelik, belediyenin projelerindeki son durum hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Şehzadeler Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında yapıldı. 13 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda Başkan Çelik, belediyenin projelerindeki son durum hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Şehzadeler Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında yapıldı. Saygı duruşunda bulunulup akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan mecliste Başkan Çelik, belediyenin projelerindeki son durum hakkında Meclis üyelerine bilgi verdi. Yapımı devam eden projeler hakkında bilgi veren Başkan Çelik şöyle konuştu "İlçemize kazandıracağımız Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi projemizde inşaatımız devam ediyor. Şuanda doğrama ve asma tavan işleri yapılıyor. Binayı teslim aldıktan sonra da iç teşrifat çalışmalarına başlayacağız. Bu yıl içerisinde inşallah projemizi halkımızın hizmetine açmış olacağız. Yapım işleri devam eden bir diğer projemiz ise Fetih Mescidi’nde gerçekleştirdiğimiz restorasyon çalışması. Çalışmalar takvimine uygun şekilde sürüyor. Yakın zamanda çalışmaları bitirmeyi planlıyoruz. Yeniharmandalı Mahallemizde yapımını sürdürdüğümüz Çok Amaçlı Salon projemizde de inşaatımız devam ediyor. Çatının kapatılması ve akabinde de ince işlerin yapım aşamasına gelindi"

Yakında başlayacak projeler

Yakın bir zamanda yapımı başlayacak olan projeler hakkında bilgi vererek konuşmasını sürdüren Başkan Çelik, "Bildiğiniz gibi Doğu Kışla içerisinde yer alan tarihi yapıyı restore ederek, Çocuk Kreşi olarak halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Bu projemizde de tahsis işlemleri bitti ve bina tamamen bize geçti. Yakın zamanda çevre duvarı imalatına başlanacak. Akabinde de tarihi yapının restorasyon çalışmaları start alacak. Sancaklıkayadibi Mahallemize kazandıracağımız Çok Amaçlı Salon projemizin de proje çalışmaları tamamlandı. İhale tarihi alınması için ihale birimine gönderildi" diye konuştu.

Açılış için gün sayan projeler

Yapımı tamamlanan ve açılış için gün sayan projelere de değinerek konuşmasına devam eden Başkan Çelik, "Çavuşoğlu Mahallemizde hayata geçirdiğimiz Çok Amaçlı Salon, Muhtarlık Binası ve Doktor Evi projemizde yapım çalışmaları tamamlandı. 220 metrekaresi çok amaçlı salon, 50 metrekaresi muhtarlık ve doktor evi olmak üzere toplam 270 metrekarelik alanda hayata geçirdiğimiz bu projemiz artık açılış için gün sayıyor. Önümüzdeki günlerde açılışını yaparak halkımızın hizmetine sunacağız. Fatih Parkı içerisinde hizmete açacağımız Gençlik Merkezi ve Çocuk Kreşi projemizde de çalışmalar tamamlandı. Önümüzdeki günlerde de buranın açılışını yaparak gençlerimizin ve çocuklarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Selimşahlar Mahallesi’nde temeli atılan Sosyal Tesis ve Çevre Düzenlemesi projesi hakkında da konuşan Başkan Çelik "Selimşahlar Mahallesi 101 ada ve 3 parselde hayata geçirilecek Sosyal Tesis ve Çevre Düzenlemesi projesinin de temelini attık, yapım çalışmaları başladı. 1 Milyon 269 bin TL+KDV bedelle yapımına başlanan bu sosyal tesisimizde kafeterya, lokanta ve ızgara salonu, internet evi, muhtar evi ve çocuk parkı bulunacak. En kısa sürede tamamlayıp halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Bu projeyi yapmamızdaki gaye şu; Selimşahlar Mahallemiz büyüyen gelişen bir mahallemiz. Etrafında sanayi tesisleri ve geniş tarım alanları var. Tabi bir yerde güvenlik olmadığı zaman huzur da olmuyor. Mahalle halkımızın bu noktada bir talebi vardı. Biz eski belde belediyesinden kalan hizmet binamızı ve altındaki sosyal tesisleri boşalttık. Buraya bir jandarma karakolu yapılacak. Boşaltılan sosyal tesislerdeki esnaflarımız ve mahalle halkımız bir mağduriyet yaşamasın diye onlar için yeni bir yer yapıyoruz. 3-5 ay içerisinde hem karakol hem yeni sosyal tesisimiz tamamlanmış olur" dedi.

Şehzadeler ilçesinde yapılan ve yapılacak olan TOKİ konutlarına ilişkin de konuşan Başkan Çelik "Sancaklıbozköy Mahallemizde yapılan 400 sosyal konut projesinde konutların yapımı tamamlandı, çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Yüklenici firmadan aldığımız bilgilere göre bir iki ay içerisinde konutların teslim edilmesi planlanıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesi kapsamında da Şehzadelerimize yapılacak 1415 konutun hak sahipleri de yapılan kura ile belirlendi. Hak sahiplerini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şehzadeler Belediyesi tarafından hafta sonu düzenlenen Barış Manço’yu Anma Konserine meclis üyeleri ve vatandaşları davet eden Başkan Çelik, "4 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de Kültür Sitesi Lale Salonu’nda ülkemizin kıymetli sanatçılarından merhum Barış Manço anısına düzenlediğimiz ’Barış Manço’yu Anma’ konserimiz olacak. Ses Ver Sus Acapella Grubu’nun sahne alacağı konserimize sizleri ve hemşehrilerimizi davet ediyorum" dedi.

Başkan Çelik’in konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 13 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Şehzadeler Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı’nın ise 3 Mart Cuma Günü saat 17.00’de yapılacağı belirtildi.