Şehzadeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki park ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Temizlikten ağaç budamaya ve yeni bitki dikimine kadar birçok alanda çalışma yürütülüyor.

Şehzadeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçedeki park ve yeşil alanlarda yoğun bir çalışma yürütüyor. Ekipler, park temizliği, çim biçme ile ağaç budama çalışmalarına aralıksız devam ederken, ihtiyaç duyulan alanlara ağaç ve bitki dikimi de gerçekleştiriyor. Özellikle çocukların güvenli ve hijyenik bir ortamda oyun oynayabilmesi için park temizliğine büyük önem veriliyor. Ağaç budama çalışmalarıyla hem parkların daha düzenli bir görünüme kavuşması sağlanıyor hem de ağaçların sağlıklı bir şekilde büyümesi destekleniyor. Ayrıca yeşil alanların korunması amacıyla düzenli çim biçme ve bitki dikim çalışmaları da yürütülüyor.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilçedeki yeşil alanların korunması ve daha güzel hale getirilmesi için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirterek, "Şehzadeler’imizin park ve bahçelerini daha temiz, düzenli ve güvenli hale getirmek için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Yurttaşlarımızın huzur içinde vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak önceliğimizdir. Kentimizi daha yaşanabilir kılmak için çalışmalarımız sürecek" dedi.