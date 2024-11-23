Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Lisesi işbirliğiyle 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen “Melodiler Işığında Öğretmenler Gecesi” büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Program, Manisa Lisesi Müzik Kulübü ve Ritim Topluluğu’nun sahne performanslarıyla renklendi.

Etkinlikte, öğretmenler için hazırlanan mini konser izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Öğretmenlere duyulan minneti ifade eden bu anlamlı gecede, Manisa Lisesi öğretmen ve öğrencileri sergiledikleri performanslarla büyük beğeni topladı. Programa Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Şimşek de katılarak öğretmenlerin bu özel gününü kutladı. Gecede yaptığı konuşmada Şimşek, öğretmenlerin topluma kattığı değerlerin önemine vurgu yaparak, “Geleceğimizi şekillendiren öğretmenlerimiz, her türlü övgüyü hak ediyor. Bu gece onların emeklerine bir teşekkür niteliği taşıyor” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sonunda, katılımcılar unutulmaz bir gece yaşadı. Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Lisesi’nin işbirliğiyle düzenlenen bu anlamlı gece, öğretmenlere duyulan minnetin bir göstergesi olarak hafızalarda yer edindi.