Türkiye’nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı, Manisa’da da etkili olmaya devam ediyor. Manisa merkezde özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeni ile bazı yerlerde kar kalınlığı 20 santimin üzerine çıkarken, bölgede yaşayan vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için Şehzadeler Belediyesi ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor. Spil dağının eteklerine kurulan Ayvacık Mahallesi yapan kar nedeni ile beyaza bürünürken, Şehzadeler Belediyesi ekipleri de Mahallede yaşayan vatandaşların her hangi bir olumsuzluk yaşamaması için yoğun bir şekilde yol açma ve kar temizleme çalışması yürütüyor. Sabah erken saatlerde bölgede yol açma ve temizleme çalışması yapan ekipler, kar keyfi yaşamak için bölgeye gelen ve buzlanma nedeni ile mahsur kalan vatandaşlara da yardımcı olarak bulundukları yerden kurtulmalarını sağlıyor. Kar yağışının etkili olduğu günler için belediye ekiplerinin teyakkuz halinde olacağını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Bilindiği gibi ülkemizin büyük bir bölümünde yoğun kar yağışı görülmektedir. Dün itibarı ile Manisa merkezde de yoğun bir şekilde kar yağışı olmakta. İlçemizde de yüksek kesimlerde yoğun kar yapışı olmakta. Çok şükür şuana kadar bize gelen herhangi bir olumsuzluk yok. Ekiplerimiz Ayvacık mahallemiz tarafında yol açma ve kar temizleme çalışması yaptı. Şuan içim her tülü olumsuzluğa karşın teyakkuz halinde bekliyorlar. İlçemizde yaşanabilecek her türlü olumsuzluğu vatandaşlarımız 4449045 numaralı telefondan beyaz masaya bildirmeleri halinde belediye görevlilerinin hızlı bir şekilde olumsuzlukların giderilmesi için çalışacaklar” dedi.