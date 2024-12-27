Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Zabıta Daire Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe merkezinde yaptığı ortak denetimlerde, kaldırım ve yol kenarlarına motorlu araç, ticari ürün ve gıda malzemesi yerleştiren kişilere cezai işlem gerçekleştirildi.

Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Zabıta Daire Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet ve Seyfettinbey caddeleri ile bağlantılı sokaklarda yayaların güvenliğini sağlamak ve trafik akışını engelleyen durumları ortadan kaldırmak amacıyla geniş çaplı denetim gerçekleştirdi. Kaldırımların ve yolların güvenli bir şekilde yayaların kullanımına sunulması amacıyla yapılan denetimlerde kanun ve mevzuata aykırı hareket eden kişilere cezai yaptırımlar uygulandı.

Ekipler, kaldırımları ve yol kenarlarını işgal eden motorlu araçlar, ticari malzemeler ve gıda ürünlerini tespit ederek gerekli müdahalelerde bulundu. Yapılan incelemelerde yaya güvenliğini tehdit eden ve trafik düzenini bozan unsurların kaldırılması sağlandı. Yetkililer, kaldırımların asli kullanım amacına uygun bir şekilde yayalara tahsis edilmesi konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Şehzadeler Belediyesi’nden yapılan açıklamada, bu tür denetimlerin düzenli olarak devam edeceği ve kurallara uymayanlara yasal çerçevede müdahale edileceği ifade edildi. Vatandaşlardan da bu konuda duyarlılık beklenirken, güvenli ve düzenli bir şehir ortamı için iş birliği çağrısında bulunuldu.