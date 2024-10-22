Şehzadeler Belediyesi’nin desteğiyle Şehzadeler Belediyesi Kent Konseyi’nce düzenlenen Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinliğinde, erken teşhisin önemi vurgulanarak kendi kendine muayene konusunda bilgilendirme yapıldı. Program, Türk Sanat Müziği korosunun konseriyle sona erdi.

Şehzadeler Belediyesi Kent Konseyi’nin, Şehzadeler Belediyesi’nin desteğiyle, Şehzadeler Kaymakamlığı ve Şehzadeler Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinliği, yoğun katılımla gerçekleşti. 1-31 Ekim tarihleri arasında toplumda farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirilen program, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Dr. Semra Tutcu Şahin’in sunumuyla başladı. Dr. Şahin, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, erken teşhisin hastalığın tedavi edilebilirliğini önemli ölçüde artırdığına vurgu yaptı. Dr. Şahin sunumunda, meme kanserinin belirtileri, risk faktörleri ve korunma yolları hakkında detaylı bilgi verdi. Kendi kendine meme muayenesinin nasıl yapılması gerektiği görseller eşliğinde anlatılarak, katılımcılara bu konudaki farkındalık ve bilinç düzeyinin artırılması hedeflendi. Dr. Şahin, erken teşhis sayesinde tedavi süreçlerinin daha kısa ve başarılı olduğunun altını çizdi. Programın sonunda, Şehzadeler Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Yasemin Gümüş, meme kanseri farkındalığına yönelik yaptığı bilgilendirici sunum ve katkılarından dolayı Dr. Semra Tutcu Şahin’e teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Etkinlik, Şef Fulya Hepsev yönetimindeki Türk Sanat Müziği korosunun verdiği konserle sona erdi. Koronun seslendirdiği Türk Sanat Müziği eserleri, katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.