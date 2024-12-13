Şehzadeler’de su ve altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi için Şehzadeler Belediyesi ve MASKİ ekipleri bir araya geldi. Toplantı sonrası mahallelerde incelemelerde bulunan heyet, ihtiyaçları yerinde değerlendirdi.

Şehzadeler ilçesinin su ve altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla önemli bir çalışma gerçekleştirildi. Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Yenal Yıldırım, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Erdem Yıldırım, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Özgür Avşar ve şube müdürlerinin katılımıyla önce Şehzadeler Belediyesinde bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından heyet, saha çalışmaları kapsamında 1. Anafartalar, 2. Anafartalar, Ahmet Bedevi, Kazım Karabekir ve Turgut Özal mahallelerinde incelemelerde bulundu. Bölgedeki su ve altyapı ihtiyaçlarını yerinde değerlendiren ekip, devam eden ve planlanan çalışmalarla ilgili vatandaşların görüşlerini de aldı.

Yapılan saha incelemeleri sonrası açıklamada bulunan Yenal Yıldırım, Şehzadeler halkının kaliteli ve sürdürülebilir altyapı hizmetlerine erişimi için MASKİ ile iş birliği içerisinde çalışmalara devam ettiklerini ifade etti. Özgür Avşar ise bölgedeki eksikliklerin hızlıca giderilmesi ve su kaynaklarının daha verimli kullanılması adına yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti. Mahalle sakinleri, su ve altyapı hizmetlerindeki iyileştirme çalışmalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek yetkililere teşekkür etti.