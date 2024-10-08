Şehzadeler Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ilçedeki fırınlarda hijyen, ruhsat ve gramaj kontrollerini içeren denetimlere aralıksız devam ediyor. Eksikleri bulunan işletmelere gerekli yasal işlemler uygulandı.

Şehzadeler Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yaparak ilçe genelinde fırın denetimlerini kesintisiz sürdürüyor. Denetimlerde iş yerlerinin ruhsat durumu, hijyen şartları ve gramaj kontrolleri titizlikle incelendi.

Sürekli olarak yapılan denetimlerde, fırınların iş yeri ruhsatlarının olup olmadığı kontrol edilirken, ruhsatsız işletmelere anında gerekli işlemler uygulanıp, hijyen belgesi olmayan işletmeler ise uyarılıyor ve eksiklerin tamamlanması için yasal süreler tanınıyor. Ayrıca, hijyen standartlarına uyulup uyulmadığına dair detaylı temizlik kontrolleri de gerçekleştirildi.

Ekmek ve simitlerin gramajlarının eksik olup olmadığı da sürekli olarak denetleniyor. Eksik gramaj tespit edilen işletmelere cezai işlem uygulanırken, fiyat tarifesi olmayan fırınlar ise müşterilere görünür şekilde ücret tarifesi asmaları için uyarıldı. Şehzadeler Belediyesi, eksiklikleri tespit edilen fırınlarla ilgili gerekli uyarıları yaparak en kısa sürede tamamlanması için esnaflara uyarıda bulundu. Şehzadeler Belediyesi yetkililerince, halkın sağlığı ve güvenliği için bu tür denetimlerin düzenli olarak devam edileceği ifade edildi.