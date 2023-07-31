Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 21 yaş üstü zihinsel engelli bireylerin hem rehabilitasyonunu sağlayacak hem de onları iş sahibi yapacak Engelsiz Eğitim Merkezi ve Korumalı İşyeri Projesi’nin inşaatında incelemelerde bulundu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesinin Tilkisüleymaniye Mahallesi’nde hayata geçireceği Engelsiz Eğitim Merkezi ve Korumalı İşyeri Projesi’nin inşaatını gezdi. Yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Çelik, inşaatın sorunsuz bir şekilde ilerlediğini belirtti. Projenin 7 bin 470 metrekarelik bir alanda yaklaşık 12 milyon TL’ye mal olacağını ifade eden Başkan Çelik, merkezde 21 yaş üstü zihinsel engelli 50 bireyin rehabilitasyonunu sağlayacağını ve durumları ağır olmayan engelli bireylerin ise iş sahibi yapılacağını söyledi. Başkan Çelik, "Engelli ailelerinin yıllarca rehabilitasyon merkezlerinde çocuklarına kazandırdıkları ufak kazanımlar, engelli genç 21 yaşına geldikten sonra bir merkeze devam edemediği için kaybediliyor. Kuracağımız rehabilitasyon merkezi ile uzmanlar yardımı ile bu gençlerimizin kazanımlarını kaybetmeden ve hatta daha da geliştirerek, hayatlarına devam edebilmelerine destek olacak, engelli ailelerinin mücadelelerine de omuz vermiş olacağız. Burada yavrularımız tarım ve bahçe işleri ile uğraşacaklar. Onlar için spor sahası da yapıyoruz. Günlük aktivitelerle onları daha mutlu etmenin yollarını da arayacağız. Projemiz içerisinde durumları ağır olmayan zihinsel engelli bireylerin özel sektör tarafından istihdamının da sağlanabilmesi için 2 adet korumalı iş yeri de kuracağız. Her bir iş yeri 10 engelliye iş sağlayabilecek yeterlilikte olacak. Korumalı iş yerlerinin Türkiye’nin her yerinde yaygınlaşması gerekiyor. Biz de Şehzadeler Belediyesi olarak korumalı iş yerleri kurarak hem Türkiye’deki belediyelere örnek olmak ve farkındalık oluşturmak istiyoruz" şeklinde konuştu.