Şehzadeler Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlediği Cumhuriyet Kupası U12 Futbol Turnuvası’nda dereceye giren takımlara kupaları törenle verildi. Turnuvanın şampiyonu Göztepe Futbol Kulübü oldu.

Şehzadeler Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlediği Cumhuriyet Kupası U12 Futbol Turnuvası’nda dereceye giren takımlara kupaları törenle verildi. Turnuvanın şampiyonu Göztepe Futbol Kulübü oldu.

Şehzadeler Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Şehzadeler Belediyesi Emin Kaçar Spor Tesislerinde Cumhuriyet Kupası U12 Futbol Turnuvası düzenledi. Şehitler Futbol Kulübü, Göztepe Futbol Kulübü, Akhisar Yıldırımspor ve Ege Spor’un katıldığı turnuvada takımlar şampiyonluk kupası için kıran kırana mücadele etti. Çekişmeli maçların yaşandığı turnuvada şampiyonluk kupası Göztepe Futbol Kulübü’nün oldu. Akhisar Yıldırımspor’un ikinci, Ege Spor’un üçüncü, Şehitler Futbol Kulübü’nün dördüncü olduğu turnuva sonunda takımlara kupaları törenle verildi. Şehzadeler Belediye Başkanvekili Atilla Efendioğlu, kupa töreninde turnuvaya katılan takımlara teşekkür ederek, bundan sonraki futbol hayatlarında da başarılar diledi. Efendioğlu’nun konuşmasının ardından kupa törenine geçildi. Takım kaptanları kupalarını alarak sevinçlerini takım arkadaşlarıyla paylaştı.