Havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalarına hız veren Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki çöp konteynerlerini özel yıkama aracıyla yıkayıp dezenfekte ediyor.

Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte çöp konteynerlerinde oluşan kötü kokuların önüne geçmek için yoğun bir mesaiye başladı. Ekipler çöp konteynerlerinin çevresinde biriken yağ, kir ve ürün kalıntıları ile benzeri çöplerin çevrede oluşturacağı kötü koku ve kirliliği önlemek amacıyla çöpleri aldıktan sonra özel konteyner yıkama aracı ile konteynerleri yıkanıp dezenfekte ediyor.

Çalışma hakkında bilgi veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik şöyle dedi: “Özellikle yaz aylarında Şehzadeler Belediyesi olarak çöp konteynerlerinde oluşan kötü kokuların ve bakterilerin önüne geçmek için yoğun bir çalışma sürdürüyoruz. Belirli bir program dahilinde ilçemizdeki konteynerleri özel aracımızla yıkayıp dezenfekte ediyoruz. Şehzadelerde yaşayan halkımızın konteynerlerin sebep olacağı kötü kokulara maruz kalmaması için onların da bize yardımcı olmasını istiyoruz. Vatandaşlarımız evsel atıklarını su sızdırmaz çöp poşetleri ile birlikte ağızları bağlı bir biçimde konteynerlere atarlarsa kötü kokuların, bakteri ve haşere üremesini önceden engellemiş oluruz.”