MASKİ Genel Müdürlüğü, altyapı seferberliği kapsamında Şehzadeler ilçesi ile başlattığı branşman bağlantısı yenileme işini Turgut Özal Mahallesinde tamamladı. Toplamda, bin adet branşmanın yenileneceği çalışmalar Ahmet Bedevi ve Kazım Karabekir Mahallelerinde ise devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in, Şehzadeler ilçesinden başlattığı altyapı seferberliği 17 ilçeye uzandı. Şehzadeler ilçesi Turgut Özal Mahallesinden başlatılan bin adet branşman yenileme çalışması Turgut Özal Mahallesinde tamamlanırken, Ahmet Bedevi ve Kazım Karabekir Mahallelerinde tüm hızıyla devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışma ile ana hattın binalara ayrılan kollarının eski ve yıpranmış olması sebebiyle yaşanan su kesintileri ve su patlakları tarihe karışacak.

Hayata geçirilen proje ile ilgili mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri de memnuniyetlerini paylaştı.

“Bir aydan beri hiç boru patlağı olmadı, çok memnunuz”

Turgut Özal Mahalle Muhtarı İsmet Bakşi, “Uzun yıllar bu branşmanların değişmesi için sürekli MASKİ’ye ve Büyükşehir’e müracaatlarımız oluyordu. Uzun yıllar her gün 20-30 tane sokakta patlak meydana geliyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’e durumu ilettik. Yaklaşık 450-500 tane branşman değişti. Bir aydan beri hiç boru patlağı olmadı, çok memnunuz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek, MASKİ Genel Müdürümüz, İçme Suyu Daire Başkanımız ve emeği geçen bütün personele çok teşekkür ediyoruz.” derken, Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Tekin Aydın, “Mahallemizin tarihinde böyle bir çalışma yoktu. Şu andaki bu hizmetler bizi büyük bir zorluktan kurtardı. Yıllardır yapılan bu yapıların ne bir altyapısı ne de su branşmanları ile hiçbir çalışma yoktu. Muhtarlıkta ikinci dönemim. Taleplerimiz olmasına rağmen böyle bir hizmet olmadı. Ferdi Başkanımız da Allah’ın izniyle daha seçilir seçilmez böyle hizmetler başlaması, 5 sene boyunca daha güzel hizmetleri göreceğiz. Böyle bir çalışmadan dolayı şahsım ve mahallem adına Ferdi Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ahmet Bedevi Mahallesi Muhtarı Turan Şahin, “Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayda 10-15 tane su patlağı oluyordu. Altyapı çalışması benim mahallemde de başladı. Su patlaklarından dolayı ne yolumuz ne kaldırımımız kalmıştı.” Diyerek yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Ahmet Bedevi Mahallesi sakinlerinden Ahmet Aktepe, “Çok sıkıntı yaşıyorduk. Sular yoktu, bekliyorduk gelmiyordu. Allah razı olsun Ferdi Başkanımızdan. Şimdi bakıyorum çok güzel hizmetler var. Eski hizmete bakıyorum, şimdiki hizmete bakıyorum. Şimdiki hizmetler daha güzel.” dedi.

Diğer mahalle sakinleri de yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti anlatırken, emeği geçen herkese teşekkür etti.