Şehzadeler Belediyesi, 2024 yılında nikah salonlarında yoğun bir hareketliliğe ev sahipliği yaptı. Belediye tarafından açıklanan verilere göre, yıl boyunca toplam bin 318 çiftin nikâhı kıyıldı.

Şehzadeler Belediyesi 2024 yılında çiftlere aileleri ve sevdikleriyle birlikte unutulmaz nikah töreni hizmeti vermeyi sürdürürdü. 2024 yılında evlenmek için Şehzadeler Belediyesi Evlendirme Memurluğu birimlerine başvuruda bulunan bin 318 çiftin nikahı kıyıldı.

Hayatlarını birleştiren birçok çiftin nikahını kıyarak, çiftlerin en mutlu günlerinde sevinçlerini paylaşan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, “2024 yılında ilçemizde hayatlarını birleştirmek isteyen bin 318 çiftimizin nikahı kıyıldı. Aile olma yolunda ilk adımlarını atan çiftlerimizin nikahını kıymaktan, gençlerimizin mutluluklarına şahitlik etmekten son derece mutlu oldum. Genç çiftlerimize bir ömür boyu huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum” dedi.