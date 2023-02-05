Delegelerin oylarıyla yeniden başkanlığa seçilen Hüseyin Altındağ, genel kurula katılan tüm üyelere teşekkür etti. Altındağ, genel kurulun üreticiye, Manisa’ya ve Türkiye’ye hayırlar getirmesini temenni etti.

Şehzadeler Ziraat Odası’nda 2 dönemdir başkanlık yapan Hüseyin Altındağ güven tazeledi. Şehzadeler Ziraat Odası Toplantı Salonu’nda tek listeyle gerçekleşen olağan genel kurulda Hüseyin Altındağ, delegelerin oylarıyla yeniden başkanlığa seçildi. Divan başkanlığına Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol seçilirken, divan heyetinde Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, Gölmarmara Ziraat Odası Başkanı Erdal Ziyan, Sancaklı İğdecik Mahalle Muhtarı Arif Kurtoğlu’nun yer aldı. 33 bin kayıtlı üyesi bulunan Şehzadeler Ziraat Odası Genel Kurulunda 154 delege oy kullandı.

Kula’da uzun zaman sonra ilk kez rahim ameliyatı yapıldı

Kula’da uzun zaman sonra ilk kez rahim ameliyatı yapıldı

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.