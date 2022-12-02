Şehzadeler Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı yapıldı. 20 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Sancaklıkayadibi Mahallesi’ne bir Çok Amaçlı Salon kazandıracaklarını ifade ederek, proje çalışmalarının başladığını söyledi.

Şehzadeler Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı yapıldı. 20 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Sancaklıkayadibi Mahallesi’ne bir Çok Amaçlı Salon kazandıracaklarını ifade ederek, proje çalışmalarının başladığını söyledi.

Şehzadeler Belediye Meclisi yılın son toplantısını yaptı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan mecliste Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, kasım ayında belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Toplantının yılın son toplantısı olduğuna dikkat çeken Başkan Çelik, “Geride bıraktığımız yılda Şehzadeler’imiz için ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız için birçok önemli karara ve güzel hizmetlere hep birlikte imza attık. Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. Bu gök kubbede hoş bir seda bırakabiliyorsak ne mutlu bizlere diyor; sizlerin ve tüm hemşehrilerimizin 2023 yılını şimdiden kutluyorum. Yeni yılın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini, bizler için hayırlı hizmetler yapmamıza vesile olmasını diliyorum." dedi.

Tamamlanan ve temeli atılan projeler

Belediyenin tamamladığı projeler hakkında bilgi vererek konuşmasını sürdüren Başkan Çelik şöyle dedi: “2. Anafartalar Mahallemizde 4 bin 700 metrekarelik bir alanda toplam 3 milyon 480 bin TL’ye hayata geçirdiğimiz Kaykay ve Paten Parkı projemizi, bu parkımızdan daha çok istifade edecek olan gençlerimiz ile birlikte hizmete açtık. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bu parkımızın yapımına 2 milyon TL gibi bir hibe desteği olmuştu. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa’mıza gelen Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu ziyaretinde gençlerimizin hizmetine sunduğumuz parkımızı da ziyaret ederek, incelemelerde bulundular, gençlerimizle bir araya geldiler. Sayın Bakanımıza katkı ve destekleri için bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum. Yine Sancaklıuzunçınar Mahallemizde hayata geçirdiğimiz Çok Amaçlı Salon ve Yazlık Düğün Alanı projemizi de tamamlayarak, hemşehrilerimizin hizmetine açtık. Ahmet Bedevi Mahallesi Parkı ve Okan Divrik Parkının yürüyüş yollarının düzenlenmesi çalışmalarımızı tamamladık ve hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Yeniharmandalı Mahallemize kazandıracağımız Çok Amaçlı Salon projemizin ise temelini törenle attık. Projemiz KDV dahil 2 milyon 336 bin 400 TL’lik bir bedelle hayata geçirilecek. Projemizi nasip olursa 120 günlük iş süresi sonunda 2023 yılının şubat ayı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz.”

Devam eden projelerde son durum

Belediyenin devam eden projeleri hakkında da bilgi vererek konuşmasını sürdüren Başkan Çelik, "Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi inşaatımız da takvimine uygun olarak devam ediyor. Kaba işler tamamlandı. İnce işlerin yapımı devam ediyor. 2023 şubat sonu - mart başı gibi binayı teslim almayı planlıyoruz. Akabinde de iç teşrifat çalışmaları olacak. Şu anda birinci etap, inşaatla ilgili çalışmaları 16 milyon TL bir bedelle yapıyoruz. Buna iç tefrişat, sınıfların hazırlanması ilave olacak. 2023 yılı içerisinde inşallah projemizi hizmete açmayı planlıyoruz. Fetih Mescidi’nin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Mescidin kubbe yapımı da tamamlandı ve tarihi yapı ortaya çıktı. 2023 yılında bu çalışmamızı da tamamlamayı hedefliyoruz. Doğu kışla içerisinde yer alan tarihi yapıyı restore ederek, kreş olarak şehrimize kazandırmayı hedefliyoruz. Kurumlar arasında protokol imzalandı. 2 bin metrekarelik alanın ifraz çalışmaları yapılıyor. Sonrasında da rölöve, restorasyon ve restitüsyon projeleri hazırlanıp sunulacak. Onay alınmasının ardından da inşaat çalışmalarına başlanacak. Çavuşoğlu mahallemizde toplam 270 metrekarelik inşaat alanında, 220 metrekaresi çok amaçlı salon ve 50 metrekaresi muhtarlık ve doktor evi olmak üzere kazandıracağımız Çok Amaçlı Salon, Muhtarlık Binası ve Doktor Evi projemizin yapımı devam ediyor. İnşaat çalışmalarının yüzde 94’ü tamamlanmış olup, hava şartlarının da uygun olması halinde ocak ayında yapım işlerini tamamlayıp teslim almayı planlıyoruz. Devam eden bir diğer çalışmamızda; Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Çarşı Mahallesi’nde hayata geçirdiğimiz, 190 iş yerini ilgilendiren Sokak Sağlıklaştırması Projesi’nin 3. etap çalışmaları. Çalışmamız tamamlandığında çarşımız bir cazibe merkezi haline gelecek. Sarıalan, Sarıbeyler ve Gökbel Mahallelerimizdeki okullarımızın bahçesine bildiğiniz gibi Çok Amaçlı Kullanım Alanları yapıyoruz. Buradaki çalışmalarımızı da hava şartları izin verirse ocak ayında tamamlayıp, teslim almayı planlıyoruz. Tilkisüleymaniye Mahallesi’nde 7 bin 470 m2 içerisinde 21 yaş ve üzeri engelliler için hayata geçireceğimiz rehabilitasyon merkezi projemizin uygulama projeleri tamamlanmak üzere. Projenin hazırlanmasının akabinde ihalesini gerçekleştirmek için çalışmalarımız başlayacak." dedi.

Sancaklıkayadibi’ne müjde

Sancaklıkayadibi Mahallesi’ne bir Çok Amaçlı Salon yapacaklarının müjdesini veren Başkan Çelik, "Sancaklıkayadibi Mahallemize kazandıracağımız Çok Amaçlı Salon projemizin de proje çalışmaları başladı. Mahallemizdeki 103 ada 14 parsel nolu taşınmaz üzerine çevre mahalle halkımıza da hizmet edecek şekilde planlanmış birçok amaçlı salon projemiz yer alacak." diye konuştu.

Kasım ayında MHP İl Başkanı Murat Öner’in hayatını kaybettiğini hatırlatan Başkan Çelik, merhum Öner’e rahmet dileyerek, ailesi, sevenleri ve MHP camiasına başsağlığı diledi. Meclis üyelerinin de başsağlığı dileklerini ilettikleri toplantıda daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. İşlerinin yoğunluğu nedeniyle Encümen üyeliğinden istifa eden meclis üyesi Sezgin Say’ın yerine yeni üyenin seçilmesi için oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Abdurrahim Demirezen yeni Encümen üyesi seçildi. 20 gündem maddesi görüşülerek belediye hizmetlerinde alınacak yeni ücret tarifeleri de karara bağlanırken, 2023 yılının ilk meclisinin ise 3 Ocak Salı günü yapılması kararlaştırıldı. Başkan Çelik ve meclis üyeleri meclisin yılın son meclisi olması nedeniyle toplu fotoğraf çektirdi.