Şehzadeler Belediyesi’nin destekleriyle 25-29 Nisan tarihlerinde Bursa’da yapılan TEKNOFEST Finali’ne katılan Manisa Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinden oluşan Şehzadeler Lise İHA Takımı üyeleri, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i ziyaret ederek, destekleri için teşekkür etti.

Manisa Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Betül Alkış, Eylül Bayraktar, Cansu Dönmüş ve Nisa Aplak, Bayraktar TB2’den etkilenerek kendi İHA’larını yapmayı hedefledi. Çıktıkları yolculukta Şehzadeler Belediyesi’nin maddi manevi desteğini alan gençler, kendi İHA’larını yapmayı başardı ve 25- 29 Nisan tarihlerinde Bursa’da yapılan TEKNOFEST Finali’ne katıldı. Bir afet anında afetzedeye paraşütle acil durum kiti ulaştırmayı hedefleyen Şehzadeler Ventus adını verdikleri İHA ile Sabit Kanat İHA Kategorisi’nde TEKNOFEST’te finallere katılan Şehzadeler Lise İHA Takımı üyeleri, finaller sonrasında Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i ziyaret ederek, destekleri için teşekkür etti.

"Bize inanıp, güvendiğiniz için teşekkür ederiz"

Takım kaptanı Betül Alkış, ziyarette şöyle konuştu: "Bizim tam tıkandığımız yerde sizler devreye girdiniz. Yarışma sonrasında ekipçe sizleri ziyaret ederek teşekkür etmek istedik. TEKNOFEST’ten yaşadığımız teknik bir aksaklık nedeniyle iyi bir derece ile gelemedik ama seneye daha iyi hazırlanarak ve iyi bir derece alarak Şehzadeler Belediyesi’ni Manisa’yı temsil etmek istiyoruz. Bize verdiğiniz maddi manevi destekler için bize inanıp güvendiğiniz için teşekkür ederiz."

"Girişimci, üretken, gayretli gençlerimizin yanında olmak bizim asli görevimiz"

Şehzadeler Lise İHA Takımı üyelerini Şehzadeler Belediyesi’nde misafir etmekten duydukları memnuniyeti ifade den Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise, "Önemli olan bu yolda var olabilmek, yola çıkabilmek. Bu noktada girişimci ruhunuz, gayretiniz, çabanız her şeyin üstündedir. Sizlere Üniversite İHA Takımımızla eğitim desteği verdiğimiz için, ekipman araç gereçlerinizi temin edip size sunduğumuz için, size çalışma ortamı sağladığımız için ve sizin TEKNOFEST’e katılımınıza vesile olduğumuz için biz de kendimizi mutlu addediyoruz. İnanıyorum ki bundan sonraki projelerde yarışmalarda büyük başarılara imza atacaksınız. Sizlere güvenimiz ve inancımız tam. Gençlerimizin bu tür gayretleri bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Şehzadeler Belediyesi olarak sizin gibi girişimci, üretken, gayretli gençlerimizin yanında olmak bizim asli görevimiz. İyi ki varsınız diyorum. Şehzade Ventus İHA. İnşallah bu ismi seneye herkes duyacak. Önemli olan bu yolda yürüyebilmek. Başaranlar sürekli gayret edip, sebat edenlerdir. Pes ederseniz başarı olmaz. Başarı emek, gayret sabır ister. Sizde de ben onu görüyorum. Her türlü eğitim, maddi ve manevi desteği sizlere vereceğiz. Bundan tereddüdünüz olmasın." dedi.

TEKNOFEST’e katılmanın kendilerine büyük bir tecrübe kazandırdığını belirten Betül Alkış, "Yarışma bize çok iyi networkler sağladı. Alanında uzman kişiler ile tanışmamıza ve oradaki yardımlaşmayı görmemize vesile oldu. Derecelerden çok daha önemli olan tecrübeler edindik." diye konuştu.

Takım üyesi Nisa Aplak ise şöyle konuştu: "TEKNOFEST’in havasını solumak o duyguyu tatmak, saha tecrübesi edinmek bizler için çok önemliydi. Orada diğer takımlar ile tanıştık ve güzel iletişimler kurduk. Bizi desteklediği, bize inandığı için Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Ömer Faruk Çelik’e teşekkür ediyoruz."