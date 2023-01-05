Yapılan seçimle güven tazeleyen Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i ziyaret etti. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği ziyarette, iki kurum arasındaki iş birliğinin sürdürüleceği ifade edildi.

Yapılan seçimle güven tazeleyen Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i ziyaret etti. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği ziyarette, iki kurum arasındaki iş birliğinin sürdürüleceği ifade edildi.

Ziyaretlerine ilişkin konuşan Başkan Yılmaz, "22 Ekim’de meclis ve organ seçimlerini yaptık. 28 Ekim’de de Yönetim Kurulu ve TOBB delegeleri ve Disiplin Kurulu üyelerini seçtik. Üyelerimizin yüzde 96, meclisin de yüzde 100 destek ve teveccühü ile tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu süre içerisinde iki kurum arasında göstermiş olduğunuz destekten dolayı da şahsım ve kurumum adına şükranlarımı arz ediyorum. Şehzadeler Belediyesi MTSO’nun kurumsal olarak yaptığı bütün işlerde öncülük etti, destek verdi. 2019’da seçimlerden önce bir söz demiştim. ’Allah her şehire Ömer Faruk Çelik gibi bir başkan nasip etsin’ diye. Biz bu yönden çok şansıyız. Halkımızın da teveccühü bu yöndedir diye düşünüyoruz." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise, "Şehzadeler Belediyesi olarak MTSO ile çok uyumlu çalışıyoruz. Sürekli iş birliği içerisindeyiz. Biz odamızdan gelen talepleri sanayicimizin, tüccarlarımızın, ticaret erbabımızın önünü açabilmek yasalar ve imkanlar nispetinde hep yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Yine belediyemizin yaptığı sosyal, kültürel etkinliklerde ne zaman odamızı arasak yanımızda, destekçimiz oldular. Toplum yararına yaptığımız projelerde paydaşımız oldular. Bugüne kadar ki destekleri için çok teşekkür ederim. Manisa’mız, sanayicimiz, ticaret erbabımız için yaptıkları başarılı çalışmalar için tebrik ediyorum." diye konuştu.

Ziyaret karşılıklı hediyeleşme ile son buldu.