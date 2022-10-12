MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i ziyaret ederek ilçede ortak yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i ziyaret ederek ilçede ortak yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir ve MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer de hazır bulundu. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Şehzadeler ilçe sınırları içerisindeki hizmet ve yatırımların tüm hızla devam ettiğini belirten Genel Müdür Burak Aslay, ortak istişare ile Şehzadeler’i modern bir ilçe haline getirmek için çalıştıklarını belirtti.

Genel Müdür Burak Aslay, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün liderliğinde il genelinde birçok yatırıma hayat veriyor, şehrin gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Merkez ilçelerimizden biri olan Şehzadeler ilçesi sınırlarında da büyük yatırımlar yaptık. Halen de ilçemizin bazı mahallelerinde altyapı ve üstyapı işlerini sürdürüyoruz. Bundan sonra da Şehzadeler Belediyesi ile yapılacak ortak çalışmalarda büyük bir uyum içerisinde hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

“El birliği ile çalışmak güzel hizmetler getiriyor”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise, MASKİ ile uyumlu bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, “Şehrin en önemli hizmetlerinden birini gerçekleştiren MASKİ Genel Müdürlüğümüz ile uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. Gittiğimiz mahallelerimizde tespit ettiğimiz altyapı ile ilgili sorunları MASKİ’ye rahatlıkla iletiyoruz. İdare de ilettiğimiz konuların çözümü noktasında büyük bir çaba sarf ediyor. Şehrimize daha fazla nasıl güzel çalışmalar yapabiliriz noktasında el birliği ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.