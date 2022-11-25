Manisa’da Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen kutlama programında öğretmenler hem çaldı hem söyledi.

Manisa’da Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen kutlama programında öğretmenler hem çaldı hem söyledi.

Manisa’da Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Gecede açılış konuşması Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kayaokay, “Dünyanın en kutsal işini icra edendir öğretmen. Milletlerin varlığının devam edebilmesi eğitim ve öğretimle gerçekleşmektedir. Bu derece kıymetli bir işi üstlenmiştir öğretmen. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Öğretmenlerimiz, okuma-yazma, sanat, sportif, mesleki gibi eğitimin her alanında hizmet vermektedir. Mühendis, doktor, avukat, hakim sanatçı. Hepimiz öğretmenlerimizin eseriyiz. Bu düşünceyle, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyorum. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlar, saygı ve sevgilerimi sunarım” dedi.

Gecede 19 ayrı kategoride yılın En’leri sunumu yapılarak öğretmen ve usta öğreticiler açıklandı. Ayrıca öğretmen ve usta öğreticilerden habersiz sınıflarından alınan Öğretmenler Günü kutlama mesajları tek tek gösterildi ve duygu dolu anlar yaşandı.

Yenihan’da görev yapan Gümüş Kursu Usta Öğreticileri Sabriye Çobanoğlu ve Özlem Senal tarafından öğretmenler için hazırlanan gümüş ay yıldızlı broş, geceye katılan tüm öğretmenlere hediye edildi.

Usta öğreticilerden oluşan saz ekibi ve yine öğretmen ve usta öğreticilerden oluşan solo şarkılar ve halk oyunu usta öğreticileri gösteri sergiledi. Geceye Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay’ın sergilediği zeybek oyunu gösterisi büyük beğeni toplayarak geceye damgasını vurdu.

Manisa Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen Öğretmenler Günü kutlama programına Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay, Müdür Yardımcıları Orhan Çelik, Mustafa Tire ve Meral Çetinkaya ile Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezinde görev yapan öğretmen ve usta öğreticiler katıldı.