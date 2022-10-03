AB Erasmus+ projelerinden biri olan ’Be Creative’ projesinin 3. Uluslararası toplantısı, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Projede sosyal becerilerin geliştirilmesi çalışmasına örnek olarak Tarihi Kurşunluhan’da Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticileri, Norveç, Belçika, Fransa, İspanya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Türkiye’den katılan temsilcilere Ebru, Çini Boyaması ve Filografi sanatını uygulamalı olarak gösterdi.

AB Erasmus+ projelerinden biri olan ’Be Creative’ projesinin 3. Uluslararası toplantısı, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Projede sosyal becerilerin geliştirilmesi çalışmasına örnek olarak Tarihi Kurşunluhan’da Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticileri, Norveç, Belçika, Fransa, İspanya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Türkiye’den katılan temsilcilere Ebru, Çini Boyaması ve Filografi sanatını uygulamalı olarak gösterdi.

Norveç, Belçika, Fransa, İspanya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Türkiye’nin ortaklığı ile oluşan Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ’Be Creative’ projesinin 3. Uluslararası toplantısı, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde Manisa’da gerçekleştirildi. Türkiye’de yumuşak beceriler olarak adlandırılan ’Sosyal becerilerin geliştirilmesi’ projede özellikle ’Yetişkin eğitiminde sanatsal faaliyetler ile sosyal beceriler nasıl geliştiriliyor’ sorusuna cevap olarak uygulamalı olarak çalışma gerçekleştirildi.

Tarihi Kurşunluhan’da proje ortakları olan 7 farklı ülke temsilcisine Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi’nin usta öğreticileri tarafından Ebru Sanatı, Çini Boyaması ve Filografi çalışması yaptırıldı.