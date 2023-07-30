Şehzadeler Belediyesinin Ağlayan Kaya Amfi Tiyatro’da Yaz Konserleri çerçevesinde gerçekleştirdiği etkinlikte, “Gölge” adıyla da bilinen radyo programcısı ve Şair Talha Bora Öge, Manisalılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Şehzadeler Belediyesi, yaz boyunca hayata geçirdiği kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde radyo programcısı ve Şair Talha Bora Öge ve orkestrasını Manisalılarla buluşturdu. Ağlayan Kaya Amfi Tiyatro’da sahne alan Öge, şiirleri, türküleri ve sohbetiyle izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de dinleyenler arasında yerini aldı.

Manisa’ya ve Şehzadeler’e daha önce birkaç kez geldiğini ve Şehzadeler’de olmaktan son derece memnun olduğunu ifade eden Talha Bora Öge, kendilerini Manisalılarla bir kez daha buluşturan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e teşekkür etti.

Öge, sevilen türkü ve şiirlerini dinleyicileri ile birlikte seslendirirdi, yüreklere dokundu. Talha Bora Öge ve orkestrasını Şehzadeler’de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Talha Bora Öge, nam-ı diğer ’Gölge’ diye yazılır ama adam diye okunur. Biz böyle biliyoruz, yıllardır böyle dinliyoruz, gönlümüze, ruhumuza dokunuyor. Bir proje yaptık. Yazın Manisa’da bir kısım insanlar yazlıklara gider bir kısım da ovaya, bağa, bahçeye. Kalan az bir kısım da yazın ne yapacağını bilmez. Yaz boyunca bu gördüğünüz alanda Cuma ve Cumartesi akşamları ’minderini al gel’ diyoruz. Bazı akşamlar sinema gösterimleri oluyor, bazı akşamlar mehteran konseri, yerel sanatçılarımızın konserleri. Bugün de Talha Bora Öge’yi ağırladık. Çok keyifli bir akşam geçirdik" dedi.

Başkan Çelik konuşmasının ardından Talha Bora Öge’ye çiçek ve mesir macunu takdim ederek, performansı için teşekkür etti.