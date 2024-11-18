20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Şehzadeler Kent Konseyi, çocuklara özel etkinlikler düzenledi. Kültür Sitesi Lale Salonunda ŞUBADAP grubu sahne alarak çocuklara eğlenceli bir akşam yaşattı.

Şehzadeler Kent Konseyi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü coşkulu bir dizi etkinlikle kutladı. Çocukların haklarına dikkat çekmek ve bu özel günü anlamlı kılmak amacıyla düzenlenen etkinlikler, ailelerin ve çocukların yoğun ilgisiyle karşılandı. Kültür Sitesi Lale Salonunda düzenlenen etkinliğe Şehzadeler Kent Konseyi Başkanı Yasemin Gümüş ve yürütme kurulu üyeleri de katılarak, programda çocukları yalnız bırakmadı.

Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında geçtiğimiz akşam Kültür Sitesi Lale Salonunda çocuklara yönelik eğlenceli bir gösteri düzenlendi. Türkiye genelinde çocuklar için yaptıkları etkinliklerle tanınan grup olan ŞUBADAP grubu, çocuklara keyifli dakikalar yaşatırken, çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan mesajlar da verdi. Ailelerin ve çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte ŞUBADAP grubu, sahne performansıyla minik izleyicilerin beğenisini topladı.