Şehzadeler Belediyesinin Şehzadeler Müftülüğü işbirliği ile düzenlediği Cami ve Çocuk Şenliği’nde çocuklar Sultan Cami Külliyesi’nde keyifli anlar yaşadı.

Yaz tatilinde Kuran Kurslarına giden öğrenciler ve ilçedeki çocuklar için Şehzadeler Belediyesi, Şehzadeler Müftülüğü ve Sultan Cami Külliyesi Derneği işbirliği ile ilçedeki Kur’an kurslarında eğitim gören yaklaşık 5 bin çocuk için Cami ve Çocuk Şenliği düzenlendi. Sultan Cami Külliyesi’nde düzenlenen şenlikte öğrenciler ve çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kukla, Nasreddin Hoca, Hacivat Karagöz gösterilerinin yanı sıra illüzyon ve jonklor gösterilerinin olduğu şenlikte alanda düzenlenen çeşitli yarışma ve spor aktiviteleriyle çocuklar eğlenceye doydu. Şehzadeler Belediyesi’nin çeşitli ikramlarda da bulunduğu şenlikte renkli görüntüler yaşanırken çocukların neşesi görülmeye değerdi. Etkinlik süresince Sultan Camii avlusunu dolduran ailelerin çocuklardan daha heyecanlı oldukları gözlemlendi.