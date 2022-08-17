Şehzadeler Belediyesi’nin, yaz spor okulları içerisinde düzenlediği yüzme kurslarında bir ay boyunca eğitim alarak, kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları törenle verildi.

Şehzadeler Belediyesi’nin, yaz spor okulları içerisinde düzenlediği yüzme kurslarında bir ay boyunca eğitim alarak, kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları törenle verildi.

Şehzadeler Belediyesi’nin öğrencilerin yaz tatillerini verimli bir şekilde geçirmeleri için açtığı yaz spor okulları içinde düzenlediği yüzme kursunda sertifika heyecanı yaşandı. Bir aylık kurs sürecini tamamlayan öğrencilere Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Akif Özer, kulüp yöneticileri ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler’in de katılımıyla sertifikaları verildi. Törende konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Yaz döneminde kardeşlerimizin vakitlerini en güzel şekilde değerlendirebilmeleri için çeşitli kurslar ve Yaz Spor Okulları açtık. Şehzadeler Belediyesi olarak; yüzme, futbol, muaythai, wuschu, okçuluk, cimnastik gibi branşlarda yaz spor okulları açtık. Ayrıca eğitimle ilgili olarak da Elif-Ba ve Kur’an-ı Kerim okuma, İngilizce, Almanca, matematik, tarih, fen bilgisi, Türkçe, din kültürü ve resim gibi kurslar düzenledik. Bu kurslarımıza gelen toplamda 1300 öğrencimize yardımcı olmaya çalıştık. Yüzme kursumuza 188 öğrenci kardeşimiz katıldı. 6 ile 14 yaşları arasındaki çocuklarımız, salı-çarşamba-perşembe günleri 5 hocamız eşliğinde yüzme eğitimleri aldı. Bugün 1 aylık kurslarımıza katılan öğrencilerimize sertifikalarını törenle veriyoruz. 1 aylık kurslarımıza katılan 90 öğrenci kardeşimiz eğitimlerini tamamlamış oldu. 2,5 aylık kurslarımıza katılan öğrenci kardeşlerimiz ise 1 Eylül’e kadar kurslara devam edecekler. Öğrenci kardeşlerimiz aldıkları eğitimlerle balık gibi yüzmeyi öğrendiler. Hepsini tebrik ediyorum. Kurslarda emeği geçen mesai arkadaşlarıma, Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Akif Özer ve kulüp yöneticilerine, eğitimleri veren hocalarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kursu başarıyla bitiren öğrencilere sertifikaları verildi.