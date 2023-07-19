Şehzadeler Belediyesi tarafından, Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle ilçede açılan ücretsiz bağlama kurslarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Kültür sanat alanındaki faaliyetlerini aralıksız sürdüren Şehzadeler Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz bağlama kursları yoğun ilgi görüyor. Çocuklar ve yetişkinlere ayrı gruplar halinde açılan kurslar, yaz aylarını değerlendirmek isteyenlere büyük fırsat sunuyor. Fatih Gençlik Merkezi’nde hafta içi düzenlenen ücretsiz kurslarda çocuklara ve yetişkinlere yönelik eğitimler veriliyor. Usta Öğretici Olgun Fırat Aksu eşliğinde gerçekleştirilen kurslarda kursiyerler bağlama öğrenmenin yanı sıra nota eğitimi de alıyor. Kurslar hakkında bilgi veren Aksu "Kursumuz aylık 40 saat şeklinde devam ediyor. Hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik gruplarımız var. Eğitimlerimiz günde sekiz saati buluyor. Temel seviyeden başlayıp ileri seviyeye kadar dersler yapıyoruz. Bağlamanın yanı sıra kursiyerlerimize nota dersleri de veriyoruz. Güzel sanatlara ya da fakültelere gitmek isteyenler için bir başlangıç oluyor eğitimlerimiz" dedi.

Yaz tatilini değerlendirmek için kursa katılan üniversite öğrencisi Yunusemre Akbulut "Belediyemizin sosyal medya hesaplarından ücretsiz kurslar olduğunu öğrenince katılmak istedim. Hobi olarak ve temel müzik eğitimi almak için. Buna vesile olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise yaptığı açıklamada, “Şehzadeler Belediyesi olarak vatandaşlarımızın kültür sanat alanında kendilerini geliştirmelerini çok değerli olarak görüyor, ilgili birimlerimizle bu yönde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bağlama kurslarımıza ilgi oldukça büyük, vatandaşlarımızın kurslarımızdan faydalanıyor olmasından oldukça mutluyuz. Desteklerinden dolayı İlçe Halk Eğitim Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.