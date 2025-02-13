Şehzadeler Belediyesi’nin 7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik LGS’ye hazırlık kursları devam ediyor. Haftanın 7 günü devam eden eğitim programında deneme sınavları, birebir dersler ve branş dersleri ile öğrenciler sınava en iyi şekilde hazırlanıyor.

Şehzadeler Belediyesi Gençlik Evi Mehmet Akif Ersoy Yerleşkesi’ndeki 7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik LGS hazırlık kurslarını sürdürüyor. Haftanın 7 günü devam eden eğitim programında deneme sınavları, birebir dersler ve branş dersleri ile öğrenciler sınava en iyi şekilde hazırlanıyor. Ayrıca, sosyal ve kültürel etkinliklerle öğrencilerin kişisel gelişimi de destekleniyor.

Deneme sınavlarından birebir derslere kapsamlı eğitim

LGS hazırlık kursları kapsamında her pazartesi deneme sınavları yapılarak öğrencilerin seviyeleri belirleniyor. Haftada 2 gün birebir dersler ve soru çözümleri ile öğrencilerin eksik kaldıkları konular tamamlanırken, haftanın 4 günü ise branş dersleri işlenerek LGS müfredatındaki konular detaylı bir şekilde ele alınıyor. Şehzadeler Belediyesi’nin sunduğu eğitim programında mentorluk sistemi ile öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimi yakından takip edilirken, bireysel desteklerle eksik konuların tamamlanması sağlanıyor. Bunun yanı sıra, öğrencilerin sosyal gelişimine katkı sunmak amacıyla çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinlikler sayesinde öğrenciler, sınav stresinden uzaklaşarak kendilerini daha iyi ifade edebilme fırsatı yakalıyor.