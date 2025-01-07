Şehzadeler Belediyesi Spor Kulübü Genç Kızlar Voleybol Takımı, İl Birinciliği Final Grubu’ndaki ilk maçında Soma Ilgaz Spor’u 3-1 mağlup etti. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, genç sporcuları tribünden destekleyerek galibiyetlerini kutladı.

Şehzadeler Belediyesi Spor Kulübü Genç Kızlar Voleybol Takımı, İl Birinciliği Final Grubu’ndaki ilk maçında Soma Ilgaz Spor’u 3-1’lik skorla mağlup etti.

Mücadele, sporseverlerin yoğun ilgisiyle Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşti. Karşılaşmayı Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Şehzadeler Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Gökay Budak ve Meclis Üyeleri ile birlikte izledi. Müsabaka boyunca genç sporculara destek vererek, heyecanlarına ortak olan Başkan Durbay, maç sonunda galibiyetlerinden dolayı Şehzadeler Belediyesi Spor Kulübü’nün genç kız voleybol takımını tebrik etti. Sporcuların yanı sıra kulüp yöneticileri ve antrenörlere de teşekkür eden Durbay, her zaman spor ve sporcunun yanında ve destekçisi olmayı sürdüreceğini kaydetti.

Genç sporcular da müsabakayı izlemeye gelen Başkan Gülşah Durbay’a katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, şampiyonluk hedefiyle ilerlediklerini dile getirdi.