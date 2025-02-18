Şehzadeler Belediyesi’nin Süt Kardeşim projesi kapsamında, 600 hanedeki 625 çocuğa 4 litre süt dağıtımı başladı. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, çocukların sağlıklı gelişimi için projenin önemine vurgu yaparak desteklerin süreceğini belirtti. Mart ayında yeni başvurular alınacak.

Şehzadeler Belediyesi’nin hayata geçirdiği Süt Kardeşim projesi kapsamında, ilçedeki 12-36 ay aralığındaki çocuklara sağlanan 4 litre süt desteğinin dağıtımları başladı. Belediye ekipleri, titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında önceden başvuruları alınan 600 hanede yaşayan 625 çocuğa sütlerini ulaştırdı. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, projenin çocukların sağlıklı gelişimi için büyük önem taşıdığına dikkat çekerek şunları söyledi: "Çocuklarımızın sağlıklı ve güçlü bireyler olarak yetişmesi en büyük önceliklerimizden biri. Özellikle büyüme çağındaki miniklerimizin yeterli ve dengeli beslenmelerine katkı sağlamak amacıyla Süt Kardeşim projemizi başlattık. Bu proje ile ailelerimizin bütçesine bir nebze de olsa destek olmayı, çocuklarımızın sağlıklı beslenmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Bundan sonraki süreçte de ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik sosyal projelerimizi artırarak sürdüreceğiz"

Mart ayında, projeden yeni haberi olan ailelerin başvuruları da alınarak destekler sürdürülecek.