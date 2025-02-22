Şehzadeler Belediyesi, soğuk hava şartlarında doğada yaşam mücadelesi veren yılkı atlarını unutmadı. Belediye ekipleri, semt pazarları sonrasında kalan taze mevsim yeşilliklerini toplayarak Spil Dağı’ndaki yılkı atlarına ulaştırdı.

Belediye ekipleri, düzenli olarak yılkı atlarının bulunduğu bölgelere giderek onların beslenmesine katkıda bulunuyor. Zorlu kış şartlarında hayatta kalmaları için destek sağlanan yılkı atları, Spil Dağı’nın doğal güzelliklerinin bir parçası olarak biliniyor. Yurttaşlar ve doğaseverler de bu duyarlı çalışmayı takdirle karşıladı. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, doğadaki tüm canlıların korunmasına büyük önem verdiklerini belirterek şu açıklamalarda bulundu: "Şehzadeler Belediyesi olarak sadece insanlar için değil, doğada yaşayan tüm canlılar için de sorumluluk taşıyoruz. Özellikle kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atlarımız için düzenli besleme çalışmaları yapıyoruz. Semt pazarlarında kalan taze sebze ve yeşillikleri israf etmeden değerlendirmek ve bu güzel canlılara ulaştırmak bizim için büyük bir mutluluk. Doğaya ve hayvanlara duyarlılıkla yaklaşmaya devam edeceğiz." Belediye yetkilileri, yıl boyunca benzer çalışmaların sürdürüleceğini ve doğada zor şartlarda yaşayan canlıların korunmasına yönelik projelerin devam edeceğini belirtti.