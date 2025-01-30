Manisa’daki Yeniköy Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu sömestr tatilinde Şehzadeler Belediyesi ekiplerince boyanarak öğrenciler için yenilendi.

Şehzadeler Belediyesi, eğitime verdiği desteklere bir yenisini daha ekleyerek Yeniköy Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu’nda kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi. Sömestr tatilinde okulun boya işlemleri tamamlanarak öğrencilere daha temiz ve ferah bir eğitim ortamı sunuldu. Belediye ekipleri tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında okulun iç ve dış cepheleri boyanarak modern bir görünüme kavuşturuldu. Yapılan bu çalışma, öğrencilerin ikinci döneme daha güzel bir okulda başlamasını sağlarken, veliler ve öğretmenler de belediyenin eğitime olan desteğinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, eğitime olan desteklerinin devam edeceğini belirterek, “Çocuklarımızın daha sağlıklı, temiz ve modern bir ortamda eğitim alması bizim önceliğimiz. Bu doğrultuda ilçemizdeki okullara destek vermeye devam edeceğiz. Eğitim, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır ve biz de Şehzadeler Belediyesi olarak her zaman eğitimin yanında olacağız” dedi.