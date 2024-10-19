Manisa’da 19 Ekim Muhtarlar Günü’nde Şehzadeler Belediyesi, mahalle muhtarlarına Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çerçeveli fotoğrafını hediye etti.

Şehzadeler Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle, fedakarca görev yapan mahalle muhtarlarını unutmadı. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın talimatıyla, demokrasinin en önemli yapı taşlarından olan muhtarlar için özel bir program düzenlendi. Program kapsamında Şehzadeler Belediyesi, mahalle muhtarlarına Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çerçeveli fotoğrafını takdim etti. Belediye adına yapılan bu jest, muhtarlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Belediye Başkanı Gülşah Durbay, muhtarların toplumsal düzenin en önemli unsurlarından biri olduğunun altını çizerek, “Muhtarlarımız halkımızla aramızdaki en güçlü köprülerdir. Gece gündüz demeden, büyük bir özveriyle çalışarak mahallelerinin sorunlarını çözen ve demokrasimize katkı sunan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyoruz” mesajını iletti.

Muhtarlara, görevlerinde başarılar dileyen Durbay, belediye olarak her zaman onların yanında olduklarını vurguladı. Muhtarlar ise Şehzadeler Belediyesi’nin bu anlamlı hediyesinden dolayı teşekkür ederek, işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ettiler.