Şehzadeler Belediyesi, Meme Kanseri Farkındalık Günü dolayısıyla kırsal mahallelerdeki kadınlara ulaşım desteği sağlayarak, erken teşhis ve tarama imkanı sunuyor. 10 Ekim’de başlayan proje, ay sonuna kadar devam edecek.

Şehzadeler Belediyesi, 15 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Günü kapsamında başlattığı projeyle kırsal mahallelerde yaşayan kadınları Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’ne (KETEM) getirerek, meme kanseri taramasından geçiriyor. Proje çerçevesinde kadınlara ulaşım desteği sağlanırken, İlçe Sağlık Müdürlüğü de taramaları gerçekleştiriyor. Proje, 10 Ekim’de Belenyenice Mahallesi’nden kadınların taramaya getirilmesiyle başladı. Sırasıyla 11 Ekim’de Karaağaçlı, 16 Ekim’de Aşağıçobanisa, 17 Ekim’de Kalemli, 18 Ekim’de Halıtlı mahallesinden kadınlar tarama için KETEM’e getirilecek. Projenin diğer aşamaları ise 23 Ekim’de Karaoğlanlı, 25 Ekim’de Yeşilköy, 31 Ekim’de ise Selimşahlar mahallelerinden kadınların taramaya katılmasıyla tamamlanacak. Kadınlar, Şehzadeler Belediyesinin sağladığı ulaşım imkanı ile mahallelerinden alınarak KETEM’e getirilecek ve işlemlerinin ardından tekrar mahallelerine geri götürülecek.

Bugün gerçekleşen taramaya katılan kadınları, Şehzadeler Belediye meclis üyeleri ve sağlık komisyonu üyeleri Zerrin İşnel, Aleyna Akyürek ile Kent Konseyi Başkanı Yasemin Gümüş ve yürütme kurulu ziyaret etti. Ziyarette kadınlarla sohbet eden meclis üyeleri, meme kanserinin erken teşhisi ve düzenli taramaların önemine dikkat çekti. Belediye meclis üyeleri ve kent konseyi yürütme kurulu üyeleri, tarama için KETEM’e gelen kadınlara karanfil dağıttılar. Ziyaretin ardından, heyet Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Müjde İlgün ve KETEM Sorumlusu Dr. Şebnem Güvenç ile bir araya gelerek, KETEM’in çalışmaları hakkında bilgi aldı. İlgün ve Güvenç ziyarete katılan heyete meme kanserinde farkındalık oluşturmak adına pembe kurdele taktılar.

Proje, kırsal mahallelerde yaşayan kadınların meme kanseri konusunda farkındalık kazanmasını sağlarken, erken teşhis imkanından faydalanmalarını hedefliyor.