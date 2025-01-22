Şehzadeler Belediyesi, 7. sınıf öğrencilerini LGS hazırlık sürecinde desteklemek için kapsamlı bir kurs programı başlatıyor. Uzman eğitmenler ve ödüllü sınav fırsatıyla öğrenciler başarıya bir adım daha yaklaşıyor.

Şehzadeler Belediyesi, 8. sınıfa geçecek olan 7. sınıf öğrencileri için özel bir kurs programı düzenliyor. LGS’ye hazırlık sürecinde öğrencilere rehberlik edecek bu program, Mehmet Akif Ersoy Gençlik Evi’nde kapsamlı eğitim imkanlarıyla sunulacak.

Kurs programı, bire bir dersler, özel grup çalışmaları, mentorluk sistemi ve uzman eğitmen kadrosuyla öğrencilerin sınav başarısını artırmayı hedefliyor. Her öğrenciye özel atanacak danışman öğretmenler sayesinde öğrenciler, LGS’ye kadar bireysel rehberlik hizmeti alacak.

Programın başlangıcında, öğrencilerin seviyelerini belirlemek ve güçlü yönlerini ortaya çıkarmak amacıyla Kayıt Kabul Sınavı düzenlenecek. Bu sınav, 1 Şubat 2025 tarihinde Mehmet Akif Ersoy Gençlik Evi’nde yapılacak. İlk oturum saat: 09.30’da, ikinci oturum ise saat 13.30’da başlayacak. Sınava katılan öğrenciler, başarılarını ölçerken ödüller kazanma şansı da elde edecek.

Şehzadeler Belediyesi, LGS’ye hazırlıkta fırsat eşitliği sağlamak ve öğrencilerin başarılarına destek olmak amacıyla bu önemli projeyi hayata geçiriyor.