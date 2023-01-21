Manisa’da Şehzadeler Belediyesi ev sahipliğinde Yazar ve Davranış Dili Uzmanı Aşkım Kapışmak’ın konuşmacı olarak katıldığı “İyi hissetmek, kötü duygulardan arınmak” konulu söyleşi ve konferans düzenledi.

Manisa’da Şehzadeler Belediyesi ev sahipliğinde Yazar ve Davranış Dili Uzmanı Aşkım Kapışmak’ın konuşmacı olarak katıldığı “İyi hissetmek, kötü duygulardan arınmak” konulu söyleşi ve konferans düzenledi.

Kültür ve sanat programlarıyla alanında uzman isimleri Şehzadeler halkı ile buluşturan Şehzadeler Belediyesi, Yazar ve Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak’ın konuşmacı olarak katıldığı “İyi hissetmek, kötü duygulardan arınmak” konulu seminer düzenledi. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği programda, Aşkım Kapışmak anlatımlarıyla keyifli anlar yaşattı. Etkinliğe Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik Başkan Yardımcıları Ahmet Songüler ve Fatih Baybatur, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yazar ve Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak interaktif sunumuyla salondakilere hem öğretici hem de eğlenceli anlar yaşattı. Lale Salonunu dolduran vatandaşlarla ara ara sohbet ederek vatandaşları da söyleşiye dahil eden Kapışmak vatandaşlardan gelen sorularını da cevaplandırdı. Gecenin sonunda Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik Kapışmak’a keyifli söyleşi programı nedeniyle teşekkür ederek, hediye takdim etti.