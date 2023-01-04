Şehzadeler Belediyesi, Tilkisüleymaniye Mahallesi’nde 7 bin 470 metrekare alan içerisinde 21 yaş ve üzeri engelliler için 50 kişi kapasiteli "Engelsiz Yaşam Merkezi" ve zihinsel engelli bireylerin istihdam edilebilmesi için "Korumalı İşyeri" yapacak.

Şehzadeler Belediyesi, Tilkisüleymaniye Mahallesi’nde 7 bin 470 metrekare alan içerisinde 21 yaş ve üzeri engelliler için 50 kişi kapasiteli "Engelsiz Yaşam Merkezi" ve zihinsel engelli bireylerin istihdam edilebilmesi için "Korumalı İşyeri" yapacak.

Şehzadeler Belediyesi, engelli bireyler için "Şehzadeler Engelleri Aşıyor" adıyla bir proje hazırlayarak, 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’na (SOGEP) sundu. 21 yaş üstü engellilerin rehabilitasyonu ve onların iş sahibi yapılmasını amaçlayan toplam 2 milyon 721 bin 681 TL bütçeli proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Zafer Kalkınma Ajansı aracılığıyla 1 milyon 921 bin 681 TL mali destek almaya hak kazandı. Proje bütçesinin 800 bin TL’si ise belediye tarafından finanse edilecek. Proje hakkında bilgi veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Projemiz Manisa’dan Bakanlığa sunulan çok sayıda projeden ilk 4 proje arasına girerek hibe desteği almaya hak kazandı. ’Şehzadeler Engelleri Aşıyor’ projesi Şehzadeler ve Manisa için gerçekten bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Şehzadeler Belediyesi olarak Tilkisüleymaniye’de 7 bin 470 metrekare içerisinde ’Engelsiz Yaşam Merkezi ve Korumalı İşyerleri’ kuracağız. Hem Şehzadeler hem Manisa içerisinde 21 yaş üstü engelli bireyleri eğitime devam edebileceği özel sektöre veya kamuya ait bir eğitim kuruluşu bulunmamaktadır. Bu sebeple engelli aileleri yıllarca rehabilitasyon merkezlerinde çocuklarına kazandırdıkları ufak kazanımları engelli geç 21 yaşına geldikten sonra bir merkeze devam edemediği için kaybetmeye başlıyor. Tilkisüleymaniye’de kuracağımız merkezde uzmanlar yardımı ile bu gençlerimizin kazanımlarını kaybetmeden ve hatta daha da geliştirerek hayatlarına devam edebilmelerine destek olacağız. Ayrıca engelli ailelerinin mücadelelerine destek olmayı amaçlıyoruz. Merkezimiz 50 kişi kapasiteli olacak. Zihinsel engellilerimiz buradan ücretsiz yararlanacaklar. Taşımalarını, idari, temizlik ve güvenlik personelleri, yeme içme, ekipmanların tamamı sürekli olarak Şehzadeler Belediyesi tarafından karşılanacak. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi, Şehzadeler Engelleri Aşıyor projemizde proje ortağımız. Merkezimizde çalışacak eğiticiler için ise Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi ile protokol imzaladık. Bu protokole istinaden merkezimizde çalışacak eğiticiler Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilecektir" dedi.

Proje içerisinde iki adet korumalı iş yeri açılacağını da ifade eden Başkan Çelik, "Şehzadeler Engelleri Aşıyor’ projemiz ile yine aynı kampus içerisinde iyi durumdaki zihinsel engelli bireylerin özel sektör tarafından istihdamının sağlanabilmesi için 2 adet korumalı işyeri kuracağız. Her bir işyeri 10 engelliye iş sağlayabilecek yeterlilikte olacak. Toplam 20 kişi istihdam kapasiteli hazırlanacak korumalı işyerlerimizde 2 firmanın toplam 10 zihinsel engelli gencimizi istihdam etmesini sağlayacağız. Korumalı işyerleri Türkiye’nin her yerinde yaygınlaşması gerekiyor. Manisa OSB bünyesinde daha önce ZEKİ projesi ile kurulan ve halen aktif olarak çalışan korumalı işyerleri var. Ancak belediyelerin de korumalı işyerleri kurma noktasında ön alması ve engellilerimize ve ailelerine umut olması gerekiyor. Biz de Şehzadeler Belediyesi olarak korumalı işyerleri kurarak hem Türkiye’deki belediyelere örnek olmak ve farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu projemizi kamu kurumları ve STK’lar ile yürüterek engellilerimize ve ailelerine yıllarca destek olacak bir altyapıyı Şehzadelere kazandırmış olacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Çelik, şöyle devam etti: "Şehzadeler Engelleri Aşıyor’ projemizde Şehzadeler Kaymakamlığı, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Manisa Otistik Bireyler ve Engelsiz Aileler Derneği, Manisa Otizm Derneği, Manisa Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği iştirakçi ortaklarımız. Projemizi belirlerken, kurgularken birlikte çalışmalar yaptık. Projemizin uygulama sürecini de proje ortağımız ve iştirakçi ortaklarımızın yanı sıra bölgemizde faaliyet gösteren diğer STK’lar işbirliği ile yürüteceğiz. Şehzadelerimize değer katacak bu projenin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz"