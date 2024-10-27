Şehzadeler Belediyesi, Cumhuriyet’in 101. yılını büyük bir coşkuyla kutlamak için düzenlediği "Cumhuriyet Senfoni Konseri" ile Manisalılara muhteşem bir gece yaşattı. İyonya Filarmoni Orkestrası’nın sahne aldığı gecede birlik ve dayanışma mesajları verildi.

Şehzadeler Belediyesi, Cumhuriyet’in 101. yılını "Cumhuriyet Senfoni Konseri" ile kutladı. Şef Gökmen Fahlioğulları’nın yönettiği İyonya Filarmoni Orkestrası, soprano Filiz Güneş ve bas Teyfik Rodos’un büyüleyici performansları ile sahne aldı. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlik, sanatçıların sergilediği başarılı performanslarla adeta bir müzik ziyafetine dönüştü. Anlamlı gecede, hem coşkulu hem de duygusal anlar yaşandı. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, programda yaptığı konuşmada, birlik beraberlik mesajları verdi. Durbay, "23 Ekim Çarşamba günü ülkemizi derinden sarsan çok üzücü bir olay yaşadık. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi’nin (TUSAŞ) Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör örgütü PKK’nın saldırısı sonucu maalesef 5 vatandaşımız şehit olurken, 22 vatandaşımız da yaralandı. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu hain terör saldırısının amacı bizleri bir araya getirmemektir. Teröristlerin stratejilerinden birisi de halkı bölmek, toplumsal dayanışmayı zayıflatmak ve çatışma çıkartmaktır. TUSAŞ’a yapılan saldırının amacının da bu olduğunu çok iyi bilmekteyiz. Bu nedenle bir arada, birlik ve dayanışma içinde olduğumuzu cümle aleme göstermek için Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediğimiz bu anlamlı etkinlikle sizlerle buluşmak istedik. Milli Mücadele ruhunu genlerimizde taşıyan bizler, bu saldırılar karşısında ne bölünürüz, ne de bir adım geri atarız. Birlikteyken daha güçlü olabilir ve bu tür hain saldırılara karşı durabiliriz. Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıl dönümünde ve daha sonraki kuruluş yıl dönümlerinde düşmana inat her zaman her şartta bir araya gelecek, birlik ve dayanışma içinde olduğumuzu tüm dünyaya haykırmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Durbay sözlerini şöyle sürdürdü: "Ulu Önderimiz, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve milli mücadelenin kahramanlarını selamlayarak başlamak istiyorum sözlerime. Milli mücadele, yalnızca askeri bir zafer değil, aynı zamanda ulusal bir uyanış ve kimlik inşası sürecidir. Bu mücadele; bağımsızlık ve egemenliğin halk için ne kadar önemli olduğunu da göstermiştir. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen bu mücadele, işgal altındaki Anadolu’nun kurtarılması ve yeni bir devletin kurulması amacıyla yürütülmüştür. Bu süreçteki önemli olaylar arasında Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Sakarya Meydan Muharebesi ve Dumlupınar Meydan Muharebesi yer alır. 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edilmesiyle zafer elde edilmiş ve ülkenin bağımsızlığı pekiştirilmiştir. Bu zafer, Türk milletinin azim ve kararlılıkla elde ettiği bir başarıdır ve modern Türkiye’nin temellerini oluşturmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasını hedeflemiş; hukuk, ekonomi, eğitim, bilim, sanat, kadın hakları ve sosyal alanlarda köklü değişiklikler yaparak modern Türkiye’nin temellerini atmıştır. Atatürk’ün Cumhuriyet’le birlikte başlattığı aydınlanma süreci, bireylerin özgürlük ve eşitlik gibi değerlere daha fazla önem vermesini sağladığı gibi hala yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Ulu Önderimizin bizlere emanet ettiği bu değerli mirası korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, hepimizin sorumluluğudur. Bu anlamda, halkın bir araya gelmesi ve ortak değerler etrafında kenetlenmesi, her türlü saldırıya karşı etkili bir savunma mekanizmasını oluşturmaktadır. Cumhuriyetimize sahip çıkmak ve onu korumak için, tüm saldırılara karşı birlik ve dayanışma içinde olmayı bu akşam olduğu gibi bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin sağladığı fırsatlar sayesinde kentinde seçilmiş bir kadın belediye başkanı olmanın gururuyla hepinizi selamlıyor, Ulu Önderimiz ve Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlık mücadelesi vermiş tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve özlemle anıyorum" diye konuştu.

Gecede bir de Başkan Durbay için sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı. Başkan Durbay, 37. yaş kutlamasını pastayı üfleyerek vatandaşlar ile birlikte yaptı. Duygusal anlar yaşayan Başkan Durbay konser sonunda şef Gökmen Fahlioğulları, soprano Filiz Güneş ve bas Teyfik Rodos nezlinde tüm orkestrayı performansları için tebrik ederek çiçek takdim etti.