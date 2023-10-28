Şehzadeler Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlediği futbol turnuvasında dereceye giren takımlar kupalarını törenle aldı.

Şehzadeler Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Emin Kaçar Spor Tesislerinde futbol turnuvası düzenledi. Turnuvada Manisaspor, Nurlupınarspor, Şehitler Futbol Kulübü, Manisa Ege Spor, Karaköyspor, Şehitler Elit Futbol Kulübü, Salihli Gençler Birliği ve Salihli Cumhuriyet Futbol Kulübü takımları şampiyonluk kupası için mücadele etti. Çekişmeli geçen maçlar sonrasında dereceye giren takımlara kupaları törenle verildi. Turnuvada şampiyonluğu Manisa Ege Spor alırken, ikinci Şehitler Elit Futbol Kulübü, üçüncü Nurlupınarspor oldu.

Törende konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Bu vesileyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha kutluyorum. Allah sağlık içerisinde ülkemizi daha da büyütüp, zenginleştirerek nice yüz yılları kutlamayı bu topraklara, bu necip millete nasip etsin. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyorum. Hiç şüphesiz ki bu hafta birçok etkinlik tören düzenleniyor. Bunlardan birisi de bizim düzenlediğimiz 8 takımın katıldığı U14 diye kabul edilen futbol müsabakalarıydı. Şehzadeler Belediyesi olarak amatör spora destek olmak için yaptığımız ve ücretsiz şekilde amatör futbol kulüplerimizin hizmetine sunduğumuz Kasap Emin Kaçar Spor Tesislerimizde böylesi güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığımız için de ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Tüm takımlarımızı, hocalarını tebrik ediyorum. Burada kaybeden yok herkes kazandı."

Başkan Çelik’in konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Turnuvada dereceye giren takımlar ödüllerini Başkan Çelik’in elinden aldı.