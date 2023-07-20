Şehzadeler Belediyesi tarafından 7-14 yaşındaki çocuklar için başlatılan yüzme kursları büyük ilgi görüyor.

Şehzadeler Belediyesi’nin Yaz Spor Okulu çerçevesinde 7-14 yaşındaki çocuklar için açtığı yüzme kursları devam ediyor. Kurslar, profesyonel yüzme hocaları tarafından pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri veriliyor. İlçedeki çocukların zihinsel ve bedensel eğitimlerine katkı sunmak, yaz dönemlerini verimli geçirmelerine imkân sağlamak amacıyla başlatılan Yaz Spor Okullarının büyük ilgi gördüğünü ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Yüzme kurslarımız çocuklarımız tarafından ayrı bir ilgi görüyor. Profesyonel eğitmenler tarafından verilen kursların ilk aşamasında çocuklara; suyun üzerinde kalma, nefes alma, ayak vuruşu gibi yüzmenin temel eğitimleri aktarıldıktan sonra yüzmenin farklı teknikleri öğretiliyor. Kurslarımızdan birinci 80 yavrumuz istifade ediyor. Birinci grup kurslarımızın tamamlanmasının ardından ikinci grup kurslarımız başlayacak" dedi.