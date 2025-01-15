Şehzadeler Belediyesi, yarıyıl tatili öncesinde çocuklara unutulmaz anlar yaşatmak ve okulu eğlenceli hatırlamalarını sağlamak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Şehzadeler Belediyesi tarafından ilçedeki ilk ve ortaokullarda düzenlenmeye başlanan etkinliklerde, çocukların yüzünü güldüren sürprizler yapıldı. Patlamış mısır ve pamuk şeker dağıtımıyla başlayan etkinliklerde, renkli bir illüzyon ve kukla gösterisi sahnelendi. Eğlenceli şarkılar eşliğinde devam eden program, çocukların coşkulu katılımıyla tam bir şenlik havasında geçti. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, çocukların mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu belirterek, “Eğitim hayatlarının bir parçası olan okulu, keyifli anılarla hatırlamalarını istedik. Dezavantajlı okullardaki yavrularımızın yüzündeki gülümsemeyi görmek, bizim için en büyük mutluluk kaynağıdır. Şehzadeler Belediyesi olarak, her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.