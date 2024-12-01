Şehzadeler Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim programlarına başladı. Belediye personeline yönelik ilk oturumlar, alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Manisa Şehzadeler Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı artırmak amacıyla önemli bir eğitim programı başlattı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile yapılan iş birliği protokolü kapsamında hayata geçirilen Toplumsal Cinsiyet Eğitimi Programı, belediyenin erkek personelinin katılımıyla başladı. İlk oturum, Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi’nde gerçekleşti. Toplam 8 saatlik eğitim programı, iki oturum şeklinde planlandı. Eğitimin ilk gününde Prof. Dr. Duygu Alptekin “Toplumsal Cinsiyete Dayalı İş Bölümü” üzerine bir sunum yaptı. Ardından Doç. Dr. Ayşe Gönüllü Atakan, “Toplumsal Cinsiyet ve Güncel Hayat” konusunu ele aldı. Eğitimlerin devamında Prof. Dr. Aylin Çankaya, “Eğitimde ve Siyasette Toplumsal Cinsiyet” başlığıyla katılımcılara hitap ederken, son oturumda Prof. Dr. Beyhan Cengiz Özyurt, “Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet” üzerine detaylı bilgiler verdi. Eğitim sürecinde katılımcılar, iş ve günlük yaşamda toplumsal cinsiyetin etkilerini daha iyi anlama fırsatı buldu. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, eğitimin önemine vurgu yaparak, “Çalışanlarımızda toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen bir bakış açısı oluşturmayı amaçlıyoruz. Toplumun her kesimine ulaşacak farkındalık çalışmalarını sürdürmeye kararlıyız” dedi.

Eğitimlerin ilerleyen dönemlerde farklı hedef kitlelere de yaygınlaştırılması hedefleniyor.