Şehzadeler Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte öğrenciler teleskopla Güneş’i gözlemledi, VR gözlüklerle uzayı keşfetti. Astronom Ece Korkuter Haliki, öğrencilere bilimsel bilginin önemini vurguladı.

Şehzadeler Belediyesi, Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında "Gelenekten Geleceğe" mottosuyla ilçedeki ilk ve ortaokul öğrencileriyle buluştu. Etkinlikte teleskopla Güneş gözlemi yapan öğrenciler, 360 VR gözlükler sayesinde sanal gerçeklik teknolojisiyle gökyüzünü ve Dünya’yı farklı bir bakış açısıyla deneyimledi.

Astronom Ece Korkuter Haliki, öğrencilere uzayın keşfedilen ve keşfedilmeyi bekleyen yönlerini anlattı. Tarih boyunca medeniyetlerin gökyüzünü tanımasının sağladığı faydaları aktaran Haliki, bilginin kanıtlanması gerektiğine dikkat çekerek Dünya’nın küre olduğuna dair bilimsel kanıtları paylaştı.

Öğrencilere takımyıldızları ve yıldızların özelliklerini anlatan Haliki, Güneş’in yapısı ve üzerindeki patlamalar hakkında da bilgi verdi. VR gözlüklerle uzayı keşfeden öğrenciler, Güneş filtreli teleskoplarla yapılan gözlem sırasında heyecanla sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Şehzadeler Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen bu etkinlik, öğrencilere bilimi deneyimleme fırsatı sunarak onların bilimsel meraklarını artırdı.