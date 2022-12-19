Şehzadeler Belediyesi Türk Tasavvuf Müziği Korosu, Hz. Mevlana’nın vuslata erişinin 749’uncu yılı nedeniyle tarihi Bedesten’de düzenlenen konserde, kulakların pasını sildi.

Şehzadeler Belediyesi Türk Tasavvuf Müziği Korosu, Hz. Mevlana’nın vuslata erişinin 749’uncu yılı nedeniyle tarihi Bedesten’de düzenlenen konserde, kulakların pasını sildi.

Hz. Mevlana’nın Vuslat’a erişinin 749’uncu yılı vesilesiyle Şehzadeler Belediyesi tarafından düzenlenen gecede sahne alarak kulakların pasını silen Şehzadeler Belediyesi Türk Tasavvuf Müziği korosu katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Kur’an tilaveti ile başlayan etkinlikte Şef Ahmet İnce yönetimindeki koro birbirinden güzel eserler seslendirdi. Semazenlerin gösterileri ile renklenen gecede koro üyelerinin solo performansları da büyük beğeni aldı.

Etkinlikte katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik katılımcılara kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederek şöyle dedi: "Tüm insanlık, bugün Hz. Mevlana’yı her zamankinden daha fazla anlamaya ve hayatında tatbik etmeye muhtaç. Hz. Mevlana’yı 749’ncu vuslat yıldönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Yeryüzünün dört bir coğrafyasında milyonlar, milyarlar çatlamış suya hasret toprağın o suya kavuşması gibi onun ışığına, ilmine sevgisine, aşkına kavuşsunlar. Yeryüzünde adalet, yeryüzünde huzur, sükûnet ve yeryüzünde mutluluk, aşk hakim olsun. Koro şefimiz ve koro üyeleri aylardır bu gece için çalışıyorlardı. Bize yaşattıkları bu güzel akşam için, emekleri, performansları için çok teşekkür ediyorum."