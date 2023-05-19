Şehzadeler Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği Futbol Turnuvası’nda dereceye giren takımlar kupalarını törenle aldı.

Şehzadeler Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Emin Kaçar Spor Tesisleri’nde futbol turnuvası düzenledi. Turnuvada Nurlupınar Spor, Yıldız Spor, Şehitler Futbol Kulübü ve Yunusemre Belediyespor takımları şampiyonluk kupası için mücadele etti. Çekişmeli geçen maçlar sonrasında dereceye giren takımlara kupaları törenle verildi. Turnuvada şampiyonluğu Yıldız Spor alırken, ikinci Nurlupınar Spor üçüncü Şehitler Futbol Kulübü oldu.

Törende konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da bir turnuva düzenlediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Her yıl ayrı kategorilerde turnuvamızı düzenliyoruz. Bu sene on yaşındaki çocuklarımızdan oluşan 4 tane takımımız turnuvaya katıldı. Centilmence yarıştılar birazdan da kupalarını vereceğiz. Şu anda Şehzadeler Belediyesi olarak yaptığımız Emin Kaçar Spor Tesisleri’ndeyiz. Belediye olarak burayı yaptık ve tamamen amatör sporumuzun hizmetine sunduk. İlçemizdeki hatta ilimizdeki amatör futbol takımları burada antrenmanlarını yapıyorlar. Yine spor okulu faaliyetlerimizde hafta sonları yüzlerce çocuğumuz burada futbol eğitimleri alıyor. Bütün masraflarını biz karşılıyoruz. Yeter ki ilçemizdeki çocuklarımız daha çok spor yapabilsinler arzusundayız. Böylesi bir eseri ilçemize kazandırdığımız ve amatör spora gönül vermiş Kasap Emin açar ağabeyimizin adını verdiğimiz için çok mutluyuz. Turnuvaya katılan takımlarımızı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Hepinizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum"

Daha sonra ödül törenine geçildi. Turnuvada dereceye giren takımlar ödüllerini Başkan Çelik’in elinden aldı.