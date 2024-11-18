Şehzadeler Belediyesi, personelinin hizmet kalitesini artırmak amacıyla düzenlediği hizmet içi eğitim programlarına devam ediyor. Eğitim ve Belgelendirme Uzmanı Tansel Namlıses tarafından verilen "Kalite Yönetim Sistemi ve Eğitimi" konulu seminerde, belediye çalışanları kalite yönetimi ilkeleriyle ilgili önemli bilgiler edindi.

Şehzadeler Belediyesi, personelinin yetkinliklerini artırmak ve kurumsal hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla düzenlediği hizmet içi eğitim programlarına bir yenisini daha ekledi. Eğitim ve Belgelendirme Uzmanı Tansel Namlıses tarafından verilen "Kalite Yönetim Sistemi ve Eğitimi" konulu eğitim, belediye yöneticileri ve personeline yönelik olarak gerçekleştirildi. Belediye Encümen Salonu’nda düzenlenen eğitimde, kalite yönetim sistemlerinin belediye hizmetlerine nasıl entegre edilebileceği, süreçlerin iyileştirilmesi ve verimliliğin artırılması gibi konular ele alındı. Eğitim süresince katılımcılar, kalite yönetimi ilkeleri hakkında bilgi sahibi olurken, iş süreçlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmenin yollarını öğrendi. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, personelin gelişimine katkı sağlayan bu tür eğitim programlarının, belediye hizmetlerinin kalitesini artırmada önemli rol oynadığını belirterek personel eğitimlerine düzenli olarak devam edeceklerini söyledi.