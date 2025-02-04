Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için marketlerde geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında temel gıda ve tüketim ürünlerinin fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri, kasa fiyatları ile raf fiyatlarının uyumu, hijyen kuralları ve gramaj kontrolleri titizlikle incelendi. Özellikle son dönemde artan fiyat dalgalanmaları nedeniyle marketlerde fahiş fiyat artışı ve stokçuluk gibi olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla kontroller sıklaştırıldı. Zabıta ekipleri, bazı marketlerde fiyat etiketi eksikliği, kasa ve raf fiyatları arasında tutarsızlık gibi ihlaller tespit etti. Eksikliklerin giderilmesi için işletmelere uyarılarda bulunan ekipler, mevzuata aykırı durumlarla ilgili yasal işlem başlatılacağını duyurdu. Ayrıca, halk sağlığını tehdit edebilecek tarihi geçmiş ürünlerin tespit edilmesi halinde ilgili ürünlere el konulacağı ve marketlere cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay yapılan denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Yurttaşlarımızın sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Fahiş fiyat artışı, etiketsiz satış ve hijyen konularında sıfır tolerans politikamız devam edecek. Halkımızın haklarını korumak için tüm ekiplerimiz sahada olacak" dedi.